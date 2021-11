Muere Freddy Gómez, fundador del grupo musical Lluvia con Sol

Muere Freddy Gómez: ¿QUÉ MENSAJE DE DESPEDIDA LE DEJARON AL CANTANTE?

El mensaje de despedida para el cantante no podía dejar de incluir a sus familiares, especialmente a su esposa e hijo, así como “a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil”. Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar. “Qué dolor. Mi abrazo inmenso a toda la familia”, “No. no y no. No lo voy a aceptar jamás”, “No puedo creer. Estoy en shock”, “Qué triste noticia, saludamos a su familia en este momento tan difícil”, “Vos me estas jod… No lo puedo creer”, “Parte de mi adolescencia se va con él”.

En una de la publicaciones más recientes de la banda Pilsen, posteada hace apenas dos días, se compartía una fotografía del cantante Pil Trafa en uno de sus conciertos, así como una noticia que llenó de alegría a todos sus admiradores. “Siempre con el corazón Pil! Se vienen muy buenas noticias para todos en la familia Pilsenera. Sonando en todas las plataformas digitales! Octubre 2021 arranca la gira ‘Carne, Tierras y Sangre’. Si querés que pasemos por tu ciudad escribinos a pilsengira2021@gmail.com”.