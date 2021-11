No hay buenas noticias sobre el estado de salud de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, rompe el silencio y confirma que su madre sigue grave

Familiares ofrecieron una misa en su honor ¡Lamentable noticia! Un día después de que la actriz Carmen Salinas fuera hospitalizada de emergencia tras sufrir un derrame cerebral, que la mantiene en terapia intensiva en estado de coma, su hija, María Eugenia Plascencia, rompe el silencio y confirma que su madre sigue grave. Además, en las primeras horas de hoy, a través de las redes sociales de ‘La Corcholata’, se hizo la invitación a las personas que quisieran unirse a la ceremonia que se ofrecería para pedir por la pronta recuperación de la artista nacida el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, en México. Hija de Carmen Salinas confirma que la actriz sigue grave Visiblemente afectada, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, comentó que la actriz tiene coma natural y está muy delicada: “Vamos a ver cómo va evolucionando, al rato nos van a dar la parte médica. Muy delicada, está muy delicada, la verdad, está en coma”. María Eugenia detalló que su madre tuvo que ser intubada para poder respirar, pero no pierde la esperanza que pueda salir adelante de esta inesperada situación. Por otra parte, lamentó que algunas personas hayan divulgado los rumores que la actriz había fallecido.

¿Pudo ver a su mamá? A pesar de su disposición para ofrecer esta entrevista en el interior del hospital donde se encuentra la actriz Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia tuvo que interrumpir esta charla de manera abrupta, pues elementos de seguridad del lugar les pidieron a los reporteros que salieran de ahí. “Ayer la vi en la noche, llegando de grabar, ya perdón, están diciendo que ya corte, perdón, eh, pero no está muerta como dicen”, finalizó la hija de la actriz desmintiendo los rumores que ya daban por muerta a la también política y empresaria teatral mexicana.

Le desean pronta recuperación a Carmen Salinas Usuarios de redes sociales de inmediato expresaron sus buenos deseos por la pronta recuperación de la actriz Carmen Salinas, quien a decir de su hija, sigue grave: “Qué Dios la ayude a recuperarse pronto y que salga pronto del hospital”, “Carmelta tan alegre y feliz que se veía, quien lo iba a imaginar que hoy esté debatiéndose entre la vida y la muerte”. “Dios, ayúdala y sánala”, “Dios quiera que pronto despierte la señora y salga adelante”, “Mis mejores deseos para que se recupere pronto”, “Virgencita de Guadalupe, un milagro para Carmen Salinas, que se recupere pronto”, “Dios ponga sus manos sobre ella, en mis oraciones”, “Qué Dios la limpie y la sane”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sobrino de la actriz dice que todo sigue igual En una entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, Gustavo Briones, sobrino de la actriz Carmen Salinas, compartió que hasta el momento de esta charla “sigue igual todo” y que el diagnóstico es exactamente el mismo: “Sigue estable, grave, y con los mismos diagnósticos, la presión igual, su saturación igual”. Hasta el momento, la artista ha recibido tres diagnósticos y uno más es de su doctor particular, quien habló con Gustavo Briones, y todos coinciden en lo mismo: coma natural con sus signos vitales funcionando, además de que está saturando bien, su respiración está asistida y su respiración va bien.

Por el momento, no trasladarían a Carmen Salinas a otra institución Sobre la posibilidad de trasladar a la actriz a una institución médica en Estados Unidos, Gustavo Briones dijo de manera tajante que no es lo más recomendable: “Su doctor particular me dijo que si hubiera posibilidad de hacerle algo nuevo, algún medicamento o alguna operación, yo me la llevo, yo me hago cargo y yo la saco, pero me dijo que no”. Una gran cantidad de personas, entre ellos muchos famosos, le han manifestado su cariño a Carmen Salinas en estos difíciles momentos, algo que no sorprendió a su sobrino, pues sabe que toda la gente ama a la actriz: “Gracias a Dios se lo demostraban a cada rato, toda la gente le demostraba su amor, a diario recibía llamadas de amigos, familia, mis tíos son muy unidos”.

Familia de Vicente Fernández se hizo presente Entre las personalidades que le mostraron su apoyo a la familia de Carmen Salinas se encuentra Vicente Fernández Jr, quien desde hace tres meses sufre por la hospitalización de su padre,el cantante mexicano Vicente Fernández, quien sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos que devino en otros males. “Ayer me habló Vicente Fernández Jr, también me habló Pedro Fernández, muchísima gente, Eugenio Derbez, infinidad de personas, todos los de la novela (Mi fortuna es amarte), sin excepción, están al pendiente de ella, tenemos un chat y me preguntan y yo les informo y todos están orando por ella”, comentó Gustavo Briones (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Organizan misa en su honor Seguidores de Carmen Salinas reaccionaron con sorpresa a la publicación que se compartió en sus redes sociales donde se hacía la invitación a la misa que se organizó en su honor para pedir por su pronta recuperación, No pasó mucho tiempo para que los buenos deseos se hicieran presentes. “A nombre de la familia Salinas Lozano les extendemos la invitación para que nos acompañen a la misa que se oficiará para pedir por la pronta recuperación de nuestra querida primera actriz Carmen Salinas, les compartimos la liga, la ceremonia iniciará en punto de las 12 horas del medio día. Agradecemos al padre José de Jesús Aguilar y a la producción de la telenovela Mi fortuna es amarte, producida por Nicandro Díaz, donde nuestra amada actriz interpreta el papel de Magos”.

Carmen Salinas mantenía la fe en la salud de Vicente Fernández Preocupada por la salud del cantante Vicente Fernández, la actriz mexicana Carmen Salinas asegura que no ha dejado de rezar por su amigo y compañero, y es que si bien algunos medios de comunicación han señalado que su estado de salud se agrava, ella prefiere mantener la fe. “Siento mucha tristeza porque es un gran cantante y un gran compañero. Yo me encontraba a (su esposa) Cuquita ahí, en (la Central de) Abasto, y de veras que yo vengo rezando por él, porque no hay como Dios nuestro Señor para que mejore”, expresó la artista hace apenas unas semanas.

“He llorado tanto por su salud” “(Vicente Fernández) Es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté tan mal, ya tiene dos meses así, pero no, ni lo mande Dios (que tenga muerte cerebral, como se especula); eso, según las revistas, pero según Dios nuestro Señor va a salir adelante, como han salido muchos. He llorado tanto por su salud”, declaró la actriz durante un encuentro con los medios. Carmen Salinas, de 82 años de edad, se tomó unos momentos para reconocer el talento de su colega, cuya voz equiparó a las de figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, además de recordar lo gratas que han sido las veces que llegaron a trabajar juntos en el Teatro Blanquita y varios proyectos.

Carmen Salinas confesó que le gustaría participar en la bioserie de Chente “Trabajar con él fue único. Una vez me lo encontré en los Estudios Churubusco y traía una chamarra hermosa, color rosa, de pura gamuza. Se la chuleé y se la quitó y me la dio. Yo se la regalé a mi hijo y le encantaba, no se la quitaba para nada”, compartió, emocionada. Por ello, confesó que estaría encantada de participar en la bioserie que preparan como homenaje al legado de Vicente Fernández, con Jaime Camil a la cabeza, una decisión muy acertada para ella: “¡Camil se ve hermoso! Se caracterizó igualito, quedé muy impresionada, y por supuesto que le doy el visto bueno, porque además es muy buen muchacho, es una persona buena. Y por supuesto que si me llegan a buscar, si me invitaran a formar parte, con mucho gusto lo haría”, señaló (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, rompe el silencio y confirma que la actriz sigue grave