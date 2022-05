Fallece icónico baterista de la banda ‘The Locust’.

Gabe Serbian perdió la vida un día antes de su cumpleaños.

El músico deja a una esposa y dos hijos.

Muere baterista Gabe Serbian. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula.

Los lectores de Mundo Hispánico han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso baterista quien perdió la vida un día antes de su cumpleaños, según el diario británico de The Sun.

Muere famosa estrella de la música un día antes de su cumpleaños

Gabe Serbian era un famoso baterista del reconocido grupo de San Diego ‘The Locust’, quien perdió la vida a los 44 años, justo un día antes de cumplir los 45. De acuerdo con los reportes proporcionados por le medio citado, era miembro de la banda por mucho tiempo, pero también tuvo participaciones en diversas agrupaciones.

Entre las bandas en las que destacó su gran talento como baterista fue en ‘Holy Molar’, ‘Rats Eyes’ y ‘Wet Lungs’. Tras el fallecimiento de Gabe, la agrupación de ‘The Locust’ ofreció un mensaje de despedida a través de su cuenta de Facebook rindiendo honor a quien fue integrante de la misma. Archivado como: Muere baterista Gabe Serbian.