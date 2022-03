Nodal fue captado tribunales. Luego de que su ruptura con Belinda diera tanta polémica , una vez más el cantante de regional mexicano se encuentra centrado en el ojo del huracán, pues hace unos días se dio a conocer que situaciones legales podrían estar afectando de manera muy fuerte a la familia del intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’.

“La razón de su asistencia fue la demanda en contra de Universal Music, un juez lo citó para que firmara y ratificara su situación ya que no hizo valida su firma en varios documentos que se entregaron con anterioridad eso fue expedido a finales de enero y los citatorio era a las 10:30 de la mañana”, expresó Gustavo Adolfo Infante. Archivado como: Nodal fue captado tribunales.

El cantante de regional mexicano fue acompañado por algunos miembros de su equipo de trabajo

“Nodal tenía que presentarse de manera física, de lo contrario no sería admitido el escrito y llegó a las 9:00 de la mañana, llegó antes Nodal para que no lo abordaran los medios de comunicación”, dijo el periodista para el programa ‘De Primera Mano’, pero Christian no logró evitar el ser captado por los medios de comunicación.

Pues todo el equipo correspondiente al programa ya mencionado, acudieron a las instalaciones del tribunal a buena hora lo que ocasionó que lograran captar a Nodal en cuanto llegó al juzgado sexto de distrito de la Ciudad de México la mañana de este martes, día que arrancaba el mes de marzo.