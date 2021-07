El comediante mexicano Sammy Pérez no repitió el embate del coronavirus y murió este 30 de julio

El colega de Eugenio Derbez había estado internado con problemas derivados de su contagio de COVID-19

Su novia se sentía culpable por haberlo llevado a una boda hace 3 semanas Después de contagiarse de coronavirus por asistir a una boda animado por su novia, el comediante mexicano Sammy Pérez empezó una batalla mortal contra el COVID-19 y lamentablemente su situación se fue agravando a tal grado que un paro cardiovascular acabó provocándole la muerte y la familia del colega de Eugenio Derbez se vistió de luto. La madrugada de este viernes 30 de julio se dio a conocer la fatídica y triste noticia de la muerte de Sammy Pérez quien fue colega de Eugenio Derbez en el programa XHDerbez y que había hecho diversas apariciones en programas de Televisa y ganarse el cariño y la simpatía de la gente. El coronavirus le quitó la vida a Sammy Pérez Fue en la cuenta de Instagram del comediante Sammy Pérez donde se informó a sus seguidores que tras semanas de permanecer hospitalizado a causa del coronavirus que fue agravando su salud: “En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazonsito a dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron”. “Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón”, reza el video acompañando de un moño blanco en una foto a blanco y negro del colega de Eugenio Derbez con una emotiva canción de despedida de fondo, mientras que los comentarios de pésame empezaron a aparecer.

La muerte de Sammy Pérez viste de luto al medio del espectáculo Sammy Pérez tenía 55 años y su contagio de coronavirus se dio hace casi un mes cuando aparentemente habría asistido a una boda junto a su novia, además de ser hospitalizado se viralizaron varios videos de sus hijos pidiendo apoyo económico para el comediante porque la cuenta de la institución en la que estaba siendo atendido ya había llegado al millón de pesos (poco más de 300 mil dólares). Hace apenas una semana, en su cuenta oficial de Instagram se informaba de su estado delicado de salud: “Lamentamos informar que el Actor: Sammy Perez, se encuentra hospitalizado debido al COVID, su estado de salud es delicado. Mandémosle toda la buena vibra a Sammy”, se podía leer en una foto, sin esperar lo que venía.

Lo habían intubado y no pudo recuperarse A raíz de la hospitalización de Sammy Pérez, se fue informando los días subsecuentes sobre el estado de salud del comediante y lamentablemente tuvo que ser intubado: “Hace unos momentos acaban de intubar a Sammy, lo acaban de sedar, por favor sigámosle mandando toda la buena vibra y los voy a mantener informados de cómo va la situación”, manifestó su manager. Sammy Pérez era originario de Puebla y su primera aparición en televisión fue en 1993 dentro del programa de Telehit, ‘El Calabozo’, para posteriormente salir en ‘Toma Libre’, conducido por Facundo. Sin embargo, su vida y fama cambiaron cuando hizo dupla con Eugenio Derbez en 1997 con ‘Derbez en Cuando’ y en 2002 con XHDerbez, donde se ganó la simpatía de la gente.

El colega de Eugenio Derbez fue muy querido por el comediante Incluso la fama de Sammy Pérez lo llevó a participar en diversos Juegos Olímpicos para Televisa, entre ellos los de Pekín, al lado de su amigo Eugenio Derbez quien también le dio una participación especial en la película mexicana más taquillera de todos los tiempos ‘No se aceptan devoluciones’. En su vida personal, el comediante de 55 años tenía una novia que recientemente había dado una entrevista sobre su estado de salud. Fue en el programa Es Show de Multimedios que Zuleika Garza concedió una entrevista telefónica, y la cual se puede ver en el canal oficial de YouTube de este canal de televisión, donde compartió información sobre el estado de salud de su pareja tras ser intubado.

¿La novia de Sammy Pérez irresponsable por llevarlo a una fiesta? “Fue hace 3 días cuando yo lo vi mal y decidí llevarlo, él no quería porque ya le habían dado diagnóstico, ya habíamos ido a Similares (farmacia) porque pensábamos que era una tos normal, algo simple y pues no se veía mal, la verdad”, comentó la novia de Sammy Pérez. Zuleika Garza reveló que al llegar al hospital descubrieron que Sammy Pérez tenía coronavirus: “El día de hoy lo intubaron, lamentablemente, ahorita acabo de hablar con el doctor y me dice que está reaccionando bien al entubamiento”. Con voz entrecortada, la joven aseguró que por el momento el comediante se encontraba estable, aunque estaba sedado y completamente incosciente: “Les pido a todos sus oraciones. Yo estoy aislada en este momento, estoy bien y me encuentro bien de salud, gracias a Dios”.

La novia arrepentida pedía a Dios por la salud de Sammy Pérez ante el coronavirus que lo aquejaba Aunque en las últimas horas se ha dicho que el comediante ha mostrado una ligera mejoría, Zuleika Garza reveló que está en manos de Dios y del doctor: “Yo los mantendré informados por tu medio y por medio del manager, estamos en una unión todos por la misma pena, por la misma causa”. La joven insistió en que, debido a la gravedad de esta situación, no quedaba más que orar y pedirle a Dios que escuche sus oraciones: “Por lo pronto se encuentra estable con la intubación, está oxigenando bien aunque tiene neumonía”. Zuleika no pensó que una simple tos se convertiría en coronavirus, lo cual provocó que Sammy Pérez tuviera que ser hospitalizado: “Nunca imaginamos que fuera eso, entonces le insistí que fuéramos con un doctor particular y en Similiares le diagnosticaron una faringitis”. “Después, ya lo empecé a ver mal, lo empecé a notar agitado, pálido y le dije que íbamos a ir ‘a fuerzas’, aunque no quieras, y pues fue ahí en la clínica que le diagnosticaron que era positivo (a coronavirus)”, expresó la novia del comediante.

Los familiares del colega de Eugenio Derbez quedan con tremenda deuda económica Zuleika Garza comentó también que sobrinos de su novio han pedido apoyo económico a través de redes sociales para solventar los gastos de hospitalización del comediante, un tema en el que no quiso involucrarse para evitar malos entendidos entre la gente. “De hecho hay un video con el número de cuenta de sus sobrinos y pues ahí yo no quiero tener nada qué ver con ese asunto y pues sígamos con las oraciones. Ahorita con la intubación está estable hasta el momento”, comentó la joven, quien dijo también que el comediante probablemente esté intubado por espacio de 5 días para luego despertarlo poco a poco.

La novia de Sammy Pérez esperaba que saliera del coronavirus Al ingresar al comediante al hospital, Zuleika reveló que se tuvo que dejar un depósito de casi mil 500 dólares, pero le comentaron que probablemente tendría que permanecer por una semana más, lo que los gastos se elevarían a más de 12 mil dólares. “En caso de intubarlo, como ya empezó el día de hoy, todos queremos lo mejor para él, yo la verdad no tomé la decisión de que lo intubaran, pero ya no había otra opción y su familia estuvo de acuerdo con eso y pues ahora sí que ya no sé qué decir”.

Novia de Sammy Pérez confesó que lo llevó “a la fuerza” al hospital Casi para concluir con esta entrevista telefónica, Zuleika Garza mencionó que su novio Sammy Pérez es un paciente delicado, pero que los milagros existen: “Yo creo mucho en Dios, a veces me llegan crisis, pánicos de nervios, pero pues agradezco mucho su apoyo”. La joven cree que el comediante mexicano no estaba vacunado contra el coronavirus, aunque ella tampoco está ni algún otro miembro de su familia: “Yo creo que nos confíamos, la gente se confió y hay que cuidarnos, sobre todo nuestras familias, los mayores”.