Seguidores piden que ya se olvide de ella “A uno ya no lo quieren, mi esposa ya anda con otra persona”: A pesar de que Lorenzo Méndez afirmó que ya no dormía solo en su cama y gritara a los cuatro vientos que ya tiene un nuevo romance, tal parece que el recuerdo de Chiquis Rivera no lo deja ser libre, ya que todo indica que el cantante aún no ha superado su romance con la hija de Jenni Rivera, llamándola aún como su esposa. La relación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha estado colmada de muchos altos y bajos, y es que cuando estos dos comienzan una nueva vida con otras parejas, el recuerdo de ambos continua perdurando en sus mentes, creando un sin fin de dimes y diretes a través de redes sociales y en entrevistas. ¿Lorenzo Méndez con un nuevo amor? Fue a través de redes sociales en donde se comenzó a difundir el rumor de que Lorenzo Méndez andaba con un nuevo romance, en donde muchos especularon que la nueva mujer del cantante se llamaba Jenni. Días después de esta noticia, el ex de Chiquis confirmó que efectivamente ya no dormía solo en su cama, desatando un sin fin de rumores al respecto. Tras esto, al intérprete de Sal de mi vida se le vio en un video acompañado de varios amigos suyos durante su viaje por Las Vegas, en donde incluso se podía ver a su supuesta novia en frente de él, el cual a palabras de muchos seguidores, tiene una gran similitud física con su ex Chiquis Rivera.

¿Lorenzo Méndez confiesa que aún extraña a su ex Chiquis Rivera? A pesar de que Lorenzo Méndez se veía muy feliz de este nuevo romance, en donde seguidores lo felicitaron porque por fin se alejó de Chiquis, tal parece que el recuerdo de la cantante no se va de su mente, ya que mediante una entrevista para el portal Suelta la sopa el cantante confesó que Chiquis ya estaba con otra persona y que el se encontraba solo. En el video, el cual es solamente un adelanto, se observa a Lorenzo Méndez saliendo de un restaurante, con lentes y una gorra, que a palabras de muchos dijeron que andaba de “amanecido”, posteriormente, el cantante sin tapujo alguno confesó que andaba de romance. ¿Será Jenni de la mujer que él habla?

“Mi esposa ya anda con otra persona”, dice Lorenzo Méndez para las cámaras de Suelta la sopa Y es que, a pesar de que Chiquis Rivera ya le pidió el divorcio a Lorenzo Méndez, mucho se afirma que el cantante no se lo quiere dar, y recientemente en una entrevista el intérprete comentó el porqué: “Sabes qué, hay muchos rumores de por qué sí, por qué no, y de muchas cosas si he firmado o no, yo he cumplido con los papeles que se deben de cumplir, hay ciertas cláusulas que quiero poner, porque quiero respetar mi privacidad”. Sin embargo y a pesar de que él comentó que solo estaba interesado en aclarar ciertas cláusulas de los papeles de divorcio, Lorenzo Méndez continúa diciéndole a Chiquis Rivera su esposa, a pesar de que también confesó que tiene un nuevo romance. En entrevista Lorenzo comentó que él se encontraba solo, y que su esposa con alguien más: “Es que uno anda solo, ya no lo quieren, ya mi esposa anda con otra persona y uno ya anda solo”.

Chiquis Rivera ya trae nuevo novio y no es Lorenzo Méndez Cabe recordar que fue hace unas semanas cuando se reveló que la cantante, Chiquis Rivera, hija de la fallecida Diva de la banda, ya andaba con nuevo romance, y esta vez no sería con su ex Lorenzo Méndez si no más bien con el fotógrafo Emilio Sánchez, romance que hemos visto cada vez más fuerte gracias a las redes sociales de los artistas. Por supuesto que estas palabras de Lorenzo no pasaron desapercibidas para los seguidores de Suelta la sopa quienes no dudaron en dejar su opinión al respecto, argumentando que el cantante continuaba aún “dolido” por la separación que tuvo con la hija de Jenni Rivera, pidiéndole incluso que ya se olvide de ella. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

Usuarios reaccionan a las palabras de Lorenzo Méndez Diversos usuarios comenzaron a llegar al video de Lorenzo Méndez presumiendo su nuevo romance, en donde a pesar de eso se le “escapó” llamar a Chiquis Rivera como su esposa, argumentando que el cantante continuaba aún dolido por su separación: “En serio que sigue dolido por la Chiquis, ya déjala guey”, a lo que un seguidor le responde que fue más bien una indirecta para Janney: “Era una pedrada, como diciendo que a ella le valió siendo todavía casada ella ya está con otro”. “Es que uno anda solo, o sea, ya no lo quieren, si yo fuera la nueva novia lo dejo, que es eso que se exprese así”, “Wow, sin ver la entrevista completa ya se descalifica así, ¿Cómo va a decir que a él no lo quieren si tiene novia? y ¿está hablando de su esposa? Ay no, si yo fuera la novia lo termino ya”, “Deja ya de llorar, y el día en que ella quiera salir contigo échala para el lado, que sepa que con los hombres no se juega y peor con sus sentimientos”.

