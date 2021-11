Muere icónico cantante tras luchar contra la leucemia (FOTOS)

Los seguidores del famoso cantante también dedicaron mensajes en redes. “Muy triste. Más sinceras condolencias a su familia, amigos y sudafricanos. Una verdadera leyenda. Descanse en paz Theuns”, se leía en un comentario de un seguidor de Theuns Jordaan recuperado por The Sun.

“Theuns, mi viejo amigo, aprendí mucho de ti. La mayor parte de mi trabajo de escritura se basa en lo que me enseñaste”, “me hubiera gustado aprender mucho de ti… Esto es desgarrador”, fueron algunos de los emotivos mensajes obtenidos por The Sun tras la muerte de Theuns Jordaan.

Armand Hofmeyr, amigo de Theuns Jordaan fue quién reveló la noticia de la muerte del autor de las pistas Beautiful en Beaufort-Wes y Soos Bloed de acuerdo con The Sun. Fue este miércoles por la mañana cuando Hofmeyr dio la noticia a través de redes sociales, conmocionando a sus seguidores.

Así se ‘destruyó’ la carrera de Theuns Jordaan

Con muchos sencillos y álbumes exitosos cómo “Tribute to the Poets y Roeper”, Theuns Jordaan conquistó los escenarios hasta que su carrera tuvo el ‘peor’ final. De acuerdo con The Sun su carrera se vio ‘acabada’ cuando le diagnosticaron leucemia hace poco más de un año.

Theuns Jordaan había dicho que el pronóstico sobre su leucemia mieloide aguda era “muy bueno”. El padecimiento del famoso cantante “es un tipo de cáncer que comienza en las células productoras de sangre de la médula ósea”, de acuerdo con el medio citado.