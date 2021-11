Internautas temen por la salud de la mamá de ‘Benito’

La declaración de Bertha Ocaña sorprendió al público

“Tengo una madre muerta en vida”, escribió una hermana de Octavio

UNA TRAGEDIA SIN IGUAL. A través de redes sociales, Bertha Ocaña, una de las hermanas gemelas del actor que interpretaba a ‘Benito’ en Vecinos, explicó que su madre no se encuentra bien anímicamente desde el día que fue informada de la muerte de su hijo. Los internautas, se han mostrado preocupados por la salud de la señora Ana Leticia y han externado sus dudas hacia las jóvenes Ocaña.

Las gemelas Ocaña, han sido quienes han ofrecido sus opiniones en redes sociales desde el instante en que se confirmó la muerte de Octavio ‘Tavo’ Ocaña. Fue el 29 de octubre, cuando el joven de tan solo 22 años perdió la vida tras una persecución en el Estado de México y donde accidentalmente, se disparó.

¿ESTÁ BIEN DE SALUD?

Desde que se anunció la muerte de Octavio Ocaña, la madre del actor se ha mostrado hermética en dar declaraciones a la presa. Es el señor Octavio Pérez, quien se dedica a esclarecer las dudas que han surgido sobre la muerte de su hijo desde que la prensa se acercó a él, mientras los rumores se esparcían como pólvora.

El día que fue el funeral del actor de ‘Vecinos’ en el Estado de México, el señor confesó que su esposa no se encontraba ‘pegada’ al cuerpo de su hijo y que no iba a dar declaraciones, debido a que estaba destrozada. Posteriormente, fueron las hermanas gemelas del actor quienes despidieron a las personas que se encontraban en la funeraria y agradecieron su apoyo, pero no había señales de su madre.