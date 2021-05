El objetivo del cantante era caer en la piscina, sin embargo, no fue así y se impactó en superficie plana, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, MC Kevin no resistió y falleció instantes después.

En declaraciones que reproduce el medio de comunicación Globo, la modelo dijo lo siguiente: "No estoy nada bien. Todavía estoy en estado de shock. Estoy muy triste, no hay nombre para esto". Además en, su cuenta oficial pidió oraciones para el cantante.

La modelo, Bianca Domingues, rompió el silencio sobre lo que sucedió en esa habitación y a través de las redes sociales confesó lo siguiente sobre la noticia de que muere Mc Kevin: “fue un accidente”. Además, dijo que ella vio todo y que no podía creer lo que había sucedido.

HASTA NEYMAR LO LAMENTA

La noticia de que muerte cantante MC Kevin tras saltar de un quinto piso del hotel done se hospedaba fue tan trágico que el famoso futbolista brasileño, y además amigo, Neymar, expresó su dolor a través de sus redes sociales.

De manera textual indicó: "Sin creer, 23 años. Te juro que no sé qué decir. Solo para agradecerles el cariño que me tenías, tatuaje, fotos, cuadros, tacos, remeras y etc. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy".