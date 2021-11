Sin embargo, esa de Pasión de Gavilanes no fue su única aparición frente a las cámaras, ya que también trabajó en producciones como ‘El auténtico Rodrigo Leal’, ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘Loquito por ti’, todas en Caracol Televisión, por lo que se hizo de una trayectoria envidiable y muy reconocida no solo en su país, sino en toda América Latina, lo que le valió que fuera uno de los artistas mejor posicionados en el gusto de su público que hoy llora su partida. Archivado como: Muere actor Sebastián Boscán

¿QUÉ FAMOSOS LE MANDAN MENSAJE DE DESPEDIDA?

Al saber la noticia mucha gente se impresionó por su partida como la famosa Lorena Meritano, una modelo, actriz y presentadora argentina quien escribió: Dios mío Carlitos, ¿Qué le pasó a Seba? Descanse en paz y abrazos a sus familiares. Otras personas lanzaron oraciones para él y sus seres queridos: “Oremos por su alma”, “no puede ser”, “Dios mío ¿Qué está pasando con los actores?”, “¿Cómo así? ¿Qué le sucedió?”, “descanse en paz, luz para su alma, ¿Alguien puede contarnos qué ocurrió?”.

“No sé qué le pasó aún, no hay noticias de él”, “no lo puedo creer, Dios lo reciba en su santo reino”, “personas que uno no espera que se adelanten en el camino”, “una gran pérdida, descanse en paz”, “, no lo puedo creer, fortaleza a si familia”, “sagrado rostro, me dejas sin aire”, “me encantaba verlo en Pasión de Gavilanes, cómo se reía, su manera de ser, no lo puedo creer”, dijeron más personas. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Muere actor Sebastián Boscán