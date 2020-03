Descubra como el mexicano Rufino García pasó de lavador de platos a empresario exitoso millonario.

El mexicano Rufino García es el mentor del restaurante “La Hacienda” en Georgia.

La meta del empresario éxito en EE.UU., es contar con 15 franquicias más, para cumplir con los antojos de los comensales.

Un empresario exitoso es aquel que asume riesgos, aprovecha las oportunidades, capacidad para innovar acciones y tomar decisiones correctas, estas fueron las cualidades que le permitieron al mexicano Rufino García lograr un negocio culinario millonario en Georgia de los Estados Unidos.

La historia de Rufino García es una demostración real que no se necesita un título universitario, devengar mucho dinero ni tampoco venir de una familia adinerada, sino más bien tenacidad, compromiso y trabajo para lograr ser un empresario exitoso en el mercado competitivo de los Estados Unidos.

Luego de llagar a los Estados Unidos a los 14 años, indocumentado y sin dinero, el mexicano Rufino García siempre tenía entre ceja y ceja que una de sus metas en la tierra de las oportunidades era convertirse en un empresario exitoso y ayudar a su familia en Guanajuato (México), para salir adelante como el resto de los hispanos.

De lavador de platos a empresario exitoso millonario

Luego de ejercer labores de agricultura en su país natal, el verdadero sueño de Rufino García comenzó una vez lavando platos y fungiendo como preparador en un prestigioso restaurante de Georgia llamado “El Ranchero”, una labor que aprovechó al máximo y sin rodeos.

Allí, obtuvo su primer empleo y generando sus propios recursos que más adelante invertiría para ser el mentor de un imponente negocio culinario mexicano que resaltaría con el nombre de “La Hacienda”.

“Me gustó bastante la cocina que me metí a preparar los mejores platillos mexicanos. Desde ese entonces, decidimos formalizar nuestro propio negocio, gracias también al impulso de mi padre, quien siempre nos incentivó a cumplir nuestras metas”, resaltó Rufino García, desde su emporio gastronómico.

Amparado bajo su propio eslogan “soy cocinero y ya con esto voy a conformar el restaurante La Hacienda”, el mexicano Rufino García le dio vida a su primer proyecto gastronómico en Fairburn, Georgia, transformándose en un empresario exitoso con poco estudio, pero con una creatividad deslumbrante para los negocios y el dinero.

El primer local “La Hacienda”, amparado con un concepto de restaurante familiar, comenzó a funcionar con 25 empleados en la localidad e Fairburn.

“La Hacienda” se convirtió en el lugar ideal del 80 por ciento de las familias estadounidenses y del 20 por ciento de la comunidad hispana.

Debido al triunfo que sembró “La Hacienda”, el empresario exitoso, Rufino García, decidió expandir el negocio millonario hacia otras plazas de mercado de Georgia, donde hay otras tres sucursales generando más de 100 empleos.

“Mi meta es tener una cadena de 15 restaurantes. La llave del éxito es la comunicación. Yo siempre he dicho que querer es poder”, expresó el mexicano.

Lo que nunca olvidará Rufino García aquellas largas hora de trabajo en la agricultura cuando tenía cinco años y que gracias a ese esfuerzo lo acompañó para salir adelante en la tierra del sueño americano.

