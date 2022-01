Muere modelo forma repentina. En el portal de The Sun se ha difundido una sensible noticia , Amy Gregory, de 24 años, falleció repentinamente en su casa en Pontypridd, esto ocurrió durante el período festivo. la joven murió durante el Año Nuevo dejando a sus amigos y familiares totalmente devastados. Según los informes, la modelo sufría de ansiedad y depresión.

Como parte de la recaudación de fondos, la familia y los amigos de Amy están invitando a todas aquellas personas que se sienten deprimidos y que padezcan de ansiedad no duden en ponerse en contacto con ellos, informó The Sun. Las personas que padecen estas enfermedades son más propensas al suicidio.

“Desafortunadamente, esa luz no siempre fue lo suficientemente brillante como para brillar para Amy todo el tiempo y, a menudo, luchaba con episodios de depresión profunda”, continúa el texto. The Sun compartió que tanto sus amigos como los familiares le piden a cualquiera que asista a su funeral que se vista de rosa ya que este era su color favorito.

The Sun afirma que se necesita que no se discrimine a las personas que padecen de depresión o ansiedad pues eso afecta la vida de las personas en todos los rincones de la sociedad, desde personas sin hogar y desempleados, incluyendo a personas que lo tienen todo. Estas enfermedades son la principal causa de muerte de personas menores de 35 años. Archivado como: Muere modelo forma repentina.

Los hombres son más susceptibles a perder la vida que las mujeres

De acuerdo con los datos proporcionados por The Sun, los hombres tienen más probabilidades de quitarse la vida que las mujeres a causa de la depresión o ansiedad. Sin embargo, es muy importante que las personas que sean cercanas a alguien que padezca esas enfermedades estén muy al pendiente de ellos.

Por eso The Sun lanzó la campaña You’re Not Alone. Con el objetivo de compartir consejos muy prácticos, concienciando y rompiendo las barreras a las que se enfrentan las personas que sufren de esas enfermedades, no cabe duda que todos podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a salvar vidas si conocemos a un amigo o familiar que pase por esa situación tan crítica.