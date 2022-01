Como lo lees, una cerveza vitaminada que podría ayudar a la salud de personas, un producto totalmente saludable y que busca ese mercado de personas que no les gusta tomar alcohol, pero que les traerá un beneficio a sus salud. Con este paso la empresa se moderniza en el contenido de sus productos para generar un cambio positivo de imagen. Archivado como: Aumento precio cerveza Corona

Y aunque la noticia del aumento de precio de los productos de Constellation Brands no fueron del agrado de muchos clientes, ahora la compañía anuncia una buena noticia para mitigar un poco esa reacción de la gente, ya que en días recientes lanzó lo que significa la primera cerveza sin alcohol en el mundo, enriquecida con vitamina D.

Aumento precio cerveza Corona: ¿EN QUÉ PAÍS VENDERÁ PRIMERO ESTE PRODUCTO?

Y continuó: “El viaje no fue fácil, ya que la vitamina D es sensible al oxígeno y a la luz, y no es fácilmente soluble en agua. Pero gracias a nuestra continua inversión en innovación e investigación y desarrollo, nuestro equipo pudo crear la única cerveza sin alcohol con vitamina D, proporcionando una oportunidad única en el mercado”.

Se confirmó que será Canadá el primer país en donde podrán disfrutar de este nuevo producto de Corona Sunbrew, ciertamente en la época en que los habitantes de ese país suelen disfrutar de tardes asoleadas, sin embargo, Constellation Brands prepara todo para ampliar el mercado al Reino Unido, así como al resto de Europa, Sudamérica y Asia