La cuenta del señor fue echa por su hija y en ella explica porqué motivos fue creada la página, de manera textual escribe: “Estimados todos, me pidieron una cuenta y yo nunca he manejado redes sociales, sin embargo, si esto va a sumar a la justicia para mi hijo, adelante, aquí la tenemos ya. Los espero en la marcha del día de hoy (7 noviembre) en el zócalo. (Sin violencia) Gracias por todo el apoyo que nos han dado, seremos la vos de Octavio y la de muchas injusticias más”. Archivado como: Mensaje papá Octavio Ocaña

La información fue divulgada por la cuenta de Chisme no Like, ya que la página del papá del actor de ‘Vecinos’ es privada. En la nota que le dejaron en un papel de cuaderno, se puede ver claramente la fecha, que es del 11 de noviembre de este año y con letras muy claras, dejan ver un aspecto que inmovilizó al señor, que no se cansa de buscar justicia para su hijo.

Primero él escribió lo siguiente: “Hoy salí a desayunar y me dejaron esto en mi coche, no hay palabras, gracias por tener a Octavio en su corazón y pensamientos, claro que habrá justicia divina y terrenal”. Esto lo escribió en referencia al mensaje que decía: “#justiciaparaoctavio, soledad de doblado también la exige”, con lo que llamó la atención de los usuarios.

En la cuenta de Chisme no Like la gente comenzó a apoyar al señor: “Desde España te apoyamos ya está bueno de tanta injusticia”, “Jehová Dios todopoderoso hará justicia”, “habemos mas gente buena que mala”, “sí exigimos justicia Para Octavio Benito desde Coatzacoalcos, Veracruz”, “todos la exigimos”, “por él y miles de personas que han muerto injustamente sea como haiga sido”, ”

Pero otras personas ya mostraban cansancio por el tema del actor muerto y así lo expresaron: “Como chin… con Octavio ya déjenlo descansar en Paz, no fue un santo es lo que deben entender también. Él mismo se buscó su propia muerte ¿Para qué estaba manejando borracho?”.

Agregó en tono muy molesto: ¿Y porqué no se detuvo? Por eso lo estaban persiguiendo la policía. Si no iba matar a un inocente por el volante. Aunque les arda él estaba intoxicado con alcohol o drogas. Para terminar hasta que no les atropellen un familiar un rico o famoso. Y que no le hagan nada es cuando van a saber lo que verdad es una injusticia”.