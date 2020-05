En plena pandemia por coronavirus, científicos descubren en Hong Kong que las ratas transmiten la hepatitis E a los humanos y se desconciertan porque no encuentran la forma en que se pudieran contagiar los pacientes que fueron detectados, de acuerdo a una información publicada en el portal de New York Post.

De acuerdo al medio de información, el Centro de Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong señaló por medio de un comunicado que hasta el momento se desconoce la forma en que se dieron los contagios.

De manera textual detallaron: “Según la información epidemiológica disponible, no se pudo determinar la fuente y la ruta de infección”, advirtieron en el comunicado.

