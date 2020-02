Un crucero en el que viajan 300 personas afectadas por problemas gastrointestinales llegó este jueves al sur de la Florida.

El Caribbean Princess, con capacidad para 3.142 pasajeros, regresó antes de lo previsto de un viaje por el Caribe.

La compañía es la propietaria del crucero que está en cuarentena en Japón porque a bordo hay más de 200 personas afectadas por el coronavirus.

El crucero de la compañía Princess en el que viajan más de 300 pasajeros y tripulantes afectados por un brote de problemas gastrointestinales arribó este jueves al puerto de Fort Lauderdale, en Florida.

El Caribbean Princess, con capacidad para 3.142 pasajeros, regresó antes de lo previsto de un viaje por el Caribe que comenzó el pasado 2 de febrero, debido a este brote que ocasionó vómitos, calambres y diarrea a algunas de las personas a bordo.

Reporter Update – @CBS4Ted reports the Caribbean Princess returned to Port Everglades early after nearly 350 passengers got a gastrointestinal illness. Read more: https://t.co/Xyt32JQswF pic.twitter.com/YmzqOpvBXb — CBS4 Miami (@CBSMiami) February 13, 2020

Esta compañía de cruceros es la propietaria del crucero Diamond Princess, que está en cuarentena en Japón porque a bordo hay más de 200 personas afectadas por el coronavirus, la enfermedad originada en China que ha causado más de un millar de muertos.

At least 219 people, including five crew members, have now tested positive for coronavirus on the Diamond Princess cruise ship. It's the largest outbreak outside of mainland China: https://t.co/2KgbGRVqJW — CNN (@CNN) February 13, 2020

Princess informó el pasado lunes de los problemas gastrointestinales que sufrían algunos de los pasajeros y tripulantes del Caribbean Princess y dijo que el barco iba a regresar a Fort Lauderdale, Florida, antes de la fecha prevista, que era el domingo 16 de febrero.

Los canales de televisión de Fort Lauderdale, en Florida, mostraron a personal de un equipo sanitario subiendo este jueves a bordo del Princess Caribbean para proceder a la desinfección del barco.

Caribbean Princess Returns Back To Port After 300 Begin Vomiting On Cruise Ship https://t.co/MTIXG0AAJu pic.twitter.com/ggr8WVJKc6 — John McCarthy (@EducatedGuest93) February 11, 2020

Los pasajeros van a recibir el 50 % de lo que pagaron por el viaje pues no pudieron hacer todo el recorrido previsto, según esos medios.

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) indican que no se ha encontrado aún la causa del problema en el Princess Caribbean y señalaron que es el único caso de este tipo de problema en cruceros que tienen registrado en lo que va de año.

En 2019 hubo problemas similares en diez cruceros con salida o llegada a EE.UU. y en 2018 once, en la mayoría de los casos causado por norovirus.