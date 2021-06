“Con mucha pena y dolor oro por el descanso eterno de mi amada hermana Rosa María Rodríguez. Hermanita hermosa, el Señor ha tenido en su gran misericordia la voluntad de terminar con tanto dolor en el que estabas sumergida. Y ahí a donde tú has partido ya no existe más”.

No sale de su mala racha. Luego de estar delicado de salud y de no poder superar una terrible enfermedad por varios meses, el actor y productor mexicano Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como ‘El Judicial’, está de luto por inesperada muerte.

¿Sigue con problemas de salud?

A finales de mayo pasado, el actor y productor mexicano compartió un mensaje que encendió las alarmas y más cuando en los últimos meses ha presentado problemas de salud, aunque varios creyeron que se tratara de una broma: “Por favor, necesito un hojalatero. Se me bajaron las defensas”.

No pasó mucho tiempo para que sus seguidores mostraran su preocupación: “Muy buena lógica, pero espero que no lo necesites en verdad”, “¿Qué te pasó mi lindo y amado amigo? ¿Cómo estás? No me asustes”, “¿Es broma o de verdad te sientes mal?”.