Michelle Salas da ‘cachetada con guante blanco’ a su sobrina Frida Sofía

La hija de Luis Miguel publicó fotos antiguas y en ella sale la hija de Alejandra Guzmán

Frida Sofía precisó que no quería tener relación ya con su sobrina Michelle La polémica sigue en la dinastía Guzmán-Pinal por las acusaciones de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán contra todos los integrantes de su familia desde hace dos años, siendo Silvia Pasquel y Michelle Salas contra las primeras que arremetió; ahora, la hija de Luis Miguel le dio cachetada con guante blanco a su tía. Mediante su cuenta de Instagram, Michelle Salas hizo una dinámica en la que comenzó a subir fotografías de momentos importantes con su familia años atrás en donde aparecían su mamá Stephanie, su tía Alejandra Guzmán, sus abuelas e incluso su tía Frida Sofia. Michelle Salas impactó con inesperadas fotos de años atrás Alejada de los reflectores y sin escándalos en su haber más que el acercamiento y antes, abandono de su padre, la hija de Luis Miguel está enfocada en la moda y en su vida de influencer, sin embargo, Frida Sofía ha despotricado en su contra durante años aparentemente por ‘celos’, según dice la gente. Sin embargo, el pleito entre tía y sobrina, se da porque la hija de Alejandra Guzmán atribuye a Michelle Salas una entrevista en la que despotrica en su contra por supuestamente posar para la revista Playboy, pues según Frida Sofía la dejó ver como si ella fuera una ‘vulgar’, mientras Michelle posa para revistas de renombre.

La hija de Luis Miguel consintió a sus fanáticos con imágenes En una primera fotografía, Michelle Salas publicó una imagen donde aparece de bebé cargada por la madre de Silvia Pinal, acompañada de Alejandra Guzmán y de su mamá Stephanie Salas, visiblemente jóvenes y muy sonrientes, posiblemente años antes de que la intérprete de ‘Rosas Rojas’ estuviera embarazada de Frida Sofía. En otra de las imágenes desempolvadas, Michelle Salas es cargada de bebé por su mamá Stephanie, mientras miran a la cámara muy sonrientes, ambas en coquetos trajes de baño, posiblemente en la época en que la cantante de ‘Ave María’ estaba batallando para que Luis Miguel reconociera a su hija.

Michelle Salas no tiene nada en contra de Frida Sofía A las acusaciones que hizo Frida Sofía despotricando sobre Michelle Salas por la revista Playboy y las 0indirectas’ que supuestamente la influencer ha vertido sobre ella, la hija de Luis Miguel siempre se ha dirigido con respeto a la hija de Alejandra Guzmán asegurando no tener idea del por qué tanto odio hacia ella. Las declaraciones de Frida Sofía sobre Enrique Guzmán acapararon la atención una vez que salió al aire la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, también despotricó en contra de Michelle asegurando que tuvo un romance y hasta ‘se revolcó’ con el manager de Luis Miguel.

Michelle Salas publicó foto junto a Frida Sofía La dinámica de la hija de Luis Miguel escaló a otro nivel cuando le pidieron una fotografía junto a su tía Frida Sofía, por lo que no dudó en ponerla y la termina imagen da cuenta de cuando las dos jóvenes estaban de niñas a espaldas de una fuente posando muy coquetas para la cámara. Las comparaciones que supuestamente les hicieron de niñas, fueron lo que causó que Frida Sofía le ‘tomara’ coraje a su tía, a la que siempre calificaron de la más bonita y el ejemplo a seguir de las primas en la dinastía Pinal, lo que a la hija de Alejandra Guzmán siempre ‘le hizo mal’.

Michelle Salas salió ‘salpicada’ en el escándalo contra Enrique Guzmán Fue en el año 2019 que la hija de Alejandra Guzmán sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que no mantenía una buena relación con su sobrina Michelle Salas, pues Frida Sofía aseguró que estaba “harta” de las comparaciones y además ventiló secretos de ella: “No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) ‘hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa’, ¡no! Yo digo la verdad”, escribió Frida Sofía en sus redes.

Frida Sofía también publicó fotos antiguas La última publicación en Instagram de la hija de Alejandra Guzmán da evidencia de cómo Frida Sofía estuvo muy cercana a Beatriz Pasquel, ahora esposa de su padre Pablo Moctezuma, con quien convivió desde pequeña según la imagen donde su ahora madrastra abraza a su bebé y al lado la joven de ahora 29 años. Lo anterior como parte de la ‘cachetada’ con guante blanco que Frida Sofía quiere dar a Alejandra Guzmán ante la última declaración que dio sobre que a Pablo Moctezuma no lo veía en 29 años y que nunca le dio un centavo a su hija, ni hubo comunicación con ella, por lo que Frida reviró.

Frida Sofía llamó ‘interesada’ a la hija de Luis Miguel “Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!”, fueron otras de las polémicas palabras que lanzó Frida Sofía al hacer referencia al escándalo que relacionó a Michelle Salas con Alejandro Asensi, ex mánager y brazo derecho de Luis Miguel. Por su parte, la primogénita de Stephanie Salas, declaró: “En verdad no tengo ningún comentario porque creo que, no sé, no es relevante porque el amor va más allá y la familia va más allá y, yo no tengo por qué hablar mal de nadie”. La modelo siempre trató de evitar el tema y en sus redes sociales y solo ha dado pocas declaraciones al respecto.

La fractura de la familia Guzmán-Pinal es palpable Michelle Salas aseguró que no le guarda rencor a Frida Sofía, acode a una publicación: “Mi amor, a mí me encantaría (convivir con ella), pero si ella quiere. No soy una persona rencorosa, si algo define mi personalidad es que no soy rencorosa, pero de verdad de mi boca nunca va a salir algo hiriente o malo hacia alguien”. Las menores de la dinastía Pinal han llevado su carrera de manera muy distinta. Aunque se criaron juntas, al pasar de los años las diferencias entre ellas se hicieron más notorias, una prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, y la otras es conocida por sus constantes conflictos con su familia y con distintas personalidades.

Frida Sofía pleito: Portada de revista empeoró todo La rivalidad entre Frida Sofía y Michelle Salas volvió a ser tema de conversación en la entrevista que la hija de Alejandra Guzmán concedió a un programa en México, al ser cuestionada del por qué no se llevaba bien con la hija de Luis Miguel la respuesta fue la siguiente: “Por mustia, no fue de repente, llevaba toda la vida. Toda la vida han sido las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la discordia de las Pinal, pero no, así no es ella y así no son las cosas”, evidenciando a su tía.