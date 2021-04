“Si pudiera elegir un deseo sería que ningún niño en este mundo sufra, estoy segura que muchas por aquí desearían lo mismo. Desafortunadamente no tenemos ese poder. Pero hay un poder que sí tenemos que es alzar nuestra voz por todos esos niños que sufren abuso sexual o que corren riesgo de sufrirlo”, escribió.

El actor Mauricio Ochmann recordó: "Para nosotros siempre fue 'nos amamos y nos respetamos impresionante y por eso estamos haciendo lo que hacemos'. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no", según Infobae .

Aislinn Derbez abuso infantil: Reacción de los internautas

Entre los comentarios destacados en la publicación, se encuentra el de la celebridad Zuria Vega quien dijo ya tomo el curso: “Buenísimo yo ya lo tomé”, “o fui acosada de niña y no lo sabía , hasta que crecí supe lo que me estaba pasando , estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que hablar con los niños como se debe como son las cosas para que puedan saber cuando están abusando de ellos . Es algo que jamás se olvida”.

“Desgraciadamente los niños son abusados en ocasiones por los mismos padres y por madres desobligadas por dejar a sus hijos con cualquiera no los cuidarlos”, “A los hijos no podemos confiárselos a casi nadie, caras vemos enfermedades mentales no sabemos”, “Me sumo!! Podrían subir este texto en Facebook para poderlo compartir?! Es muy importante sumarnos a esta causa”.