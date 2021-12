A pesar de tratarse de un momento para celebrar, hubo quienes no estuvieron muy contentos con el anuncio de Michelle Galván y fue ahí cuando se desató la ‘envidia’, pues algunos usuarios expresaron su desacuerdo comentando: “Pensé que ya era ciudadana, hasta le hacía propaganda al presidente Biden”, “es una falta de respeto que se tome fotografías ahí cuando a los demás no se les permiten”, “qué injusto, hay quienes tenemos años esperando”.

“¡Estás destruyendo mi carrera!”, le grita a su estilista

Por si esto no fuera poco, Michelle Galván le cuestionó en su video, el cual Franz Muñoz publicó a través de sus historias en Instagram el “por qué la humillaba de esa manera”: “No, no, es que no lo puedo creer, ¿por qué me haces esto? ¡Estás destruyendo mi imagen!” le ‘grita’ la mexicana a su estilista.

A pesar de que la presentadora de Univisión continuaba tapándose el rostro con su mano, para evitar ser vista sin nada de maquillaje, su estilista Franz Muñoz continuaba grabándola, mientras trataba de aguantarse de la risa junto con Michelle, a quien se le veía la sonrisa debajo de su mano.