Michelle Galván suelta el llanto junto a Chiqui Delgado

La conductora, compañera de Pamela Silva en Primer Impacto, le revela un secreto a la novia de Jorge Ramos

El video está cerca de llegar a las 70 mil reproducciones

A poco de que Pamela Silva llorara y mostrara a su bebé, ahora Michelle Galván, su compañera en Primer Impacto, le hace confesión entre lágrimas a Chiqui Delgado, novia de Jorge Ramos.

El video, que está cerca de llegar a las 70 mil reproducciones y está disponible en la página de Facebook de Univisión Famosos, forma parte de “El Break de las 7”, conducido en esta ocasión por Chiqui Delgado y que tuvo como invitadas a Michelle Galván, conductora de Primer Impacto, y Ana Caty Hernández, conductora de TUDN.

Michelle Galván y Ana Caty Hernández en El Break de las 7 con Chiqui Delgado Michelle Galván y Ana Caty Hernández son las invitadas de Chiquinquira Delgado hoy en #ElBreakDeLas7🌙 el show de los que se quedan en casa.

Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, Chiqui Delgado resaltó la importancia de las madres de familia en esta cuarentena, por lo que decidieron invitar a Michelle Galván, compañera de Pamela Silva en Primer Impacto, y que está a punto de convertirse en mamá y que lo está disfrutando al máximo.

Después de que tuviera un ataque de tos y todo volviera a la normalidad, la novia de Jorge Ramos le preguntó a la conductora de Primer Impacto cómo ha estado viviendo este embarazo, a lo que confesó que tiene a su lado al hombre más paciente del mundo en casa y que eso le ayuda mucho con las hormonas.

“He tenido mucha incertidumbre y mucho miedo con todo lo que está pasando con el coronavirus, que hay muy pocos estudios con respecto a las embarazadas, ahora que salió un nuevo estudio que tiene que ver con los niños, cómo les ha afectado, me he mantenido muy al pendiente de eso, pero también te tengo que decir, que esta cuarentena ha sido para mí una bendición porque no tenía mucho tiempo para arreglar el cuarto de mi bebé”.

A pesar que está transmitiendo Primer Impacto desde su casa, Michelle Galván confiesa que ahora tiene mucho tiempo libre, lo cual ha aprovechado al máximo para hacer cosas para la bebé.

En esta cuarentena, Michelle Galván confiesa que le ha pegado mucho la soledad, la distancia con su familia y el hecho de que le gustaría que su mamá y su abuela estuvieran con ella disfrutando estos momentos, pero se las ha arreglado con la tecnología para hacer baby showers virtuales.

“Se los recomiendo a todas las mamis que están en esta dulce espera, que lo hagan, que no se depriman”, expresó la conductora de Primer Impacto, aunque reconoció que si “le pegó muchísimo” y más por el hecho de ser migrante y estar lejos de su familia.

“Lloré mucho cuando terminó y le dije a Fernando, mi esposo, que como me encantaría recibir un abrazo de mi mamá, cómo me encantaría recibir un abrazo de mi suegra en este momento, de mi abuela, de mis hermanas, pues es que todo lo he vivido virtual, Chiqui, desde que anunciamos que iba a ser niña, mi primer baby shower con mi familia, ahora con mi equipo, pues si, la verdad si me ha pegado, me siento triste por ese lado”.