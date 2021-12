En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube , donde está a punto de llegar a los 2 millones de fans, la vidente más querida por los hispanos no se guardó nada en su más reciente visita al canal de televisión de El Heraldo de México . Pongan mucha atención.

“Habrá cambios radicales en todos los sentidos y habrá movimientos muy fuertes. Será el año del clima, pero también será el año de los jóvenes y de los embarazos”, comentó Mhoni Vidente, quien no dejó escapar la oportunidad para hacer tremendas revelaciones (Archivado como: Mhoni Vidente comparte sus rituales y predicciones para el 2022)

¿Qué pasará con Canelo Álvarez?

“Canelo Álvarez, quien acaba de ir a Monterrey, lo cual se me hizo muy raro que no fuera a Jalisco, y al ser el 2022 el año de los jóvenes, me indica que estamos preparando un presidente nuevo y estamos ayudando a que el boxeador entre a la política en un futuro”, expresó Mhoni Vidente.

Y cuando nadie lo esperaba, la psíquica y clarividente cubana afirmó que ve muchas posibilidades que el boxeador mexicano se convierta más adelante en presidente de México: “No estoy jugando, es una realidad, a lo mejor el Canelo se convierte en presidente en seis años más o en diez años más”.