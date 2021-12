Durante todo este tiempo, las personas que quedaron “muy mal paradas” por este conflicto fue la hija menor del cantante Sarita Sosa, quien a raíz de esta pelea, al público no le fue cayendo en gracia, debido a que argumentaban que la joven de 26 años estaba siendo ambiciosa y egoísta.

Vaya que la polémica no parece dejar ir a la hija del cantante mexicano José José, y es que después de la batalla legal en la que estuvo involucrada con sus hermanastros por la herencia de su padre, ahora Sarita Sosa enfrente varios problemas en su matrimonio, a tal grado de que no se va a poder separar hasta que ella le dé la mitad de lo suyo como condición.

Antes de empezar, el amigo del matrimonio reveló que a Sarita y su madre Sara no le han ido nada bien desde lo sucedido, a tal grado de que su misma familia ya no les habla: “Aquí están las consecuencias de que cuando obras mal, mal te va, por todo lo ocurrido ya se quedaron sin amistades y sin familia, porque hasta ellos mismos las han criticado por su forma de actuar”.

Con estos antecedentes, el portal de TvyNotas reveló una entrevista en donde un supuesto amigo de la familia revelaba que Sarita Sosa ya se quería divorciar de su esposo Yimmy Ortiz, sin embargo el hombre de 32 años no está dispuesto a dejarla ir sin antes pedirle la mitad de su dinero.

“Se dijo que ella ya estaba cansada de mantenerlo y que se quería separar de él, y es verdad, ahorita la situación entre ellos es insostenible, no se soportan y ¡están viviendo un completo infierno”, comentó el allegado al matrimonio de Sarita Sosa, hija de José Jose y Yimmy Ortiz.

Tras estes revelaciones, la fuente comentó que en un inicio José José no estaba de acuerdo con esa relación, sin embargo tiempo después accedió. Después de esto reveló que el esposo de Sarita Sosa era un “mantenido” y ella era muy controladora con el dinero, además de que la hija del cantante no trababa bien a la familia de su esposo:

¿Estan vendiendo todas las cosas de José José?

Las cosas no terminaron ahí, ya que reveló que Sarita supuestamente estaba comenzando a vender pertenencias del cantante así como la casa en la que había vivido sus últimos días José José, pues tiene temor de que Anel Noreña, heredera universal de las propiedades del cantante se las pida: “Su idea es vender la casa, pues teme que Anel se asesore y le salga con que se va a quedar con ella, sin eso ocurre ya tiene todo planeado con alevosía y ventaja”.

“Empezaron por lo que consideraron que no tenía valor, por ejemplo su ropa. También los reconocimientos que ganó ‘El Príncipe de la canción’ en su carrera, y están ahí tirados en el suelo, no me extrañaría que los subastaran o algo así, ¡es una lástima!, comentó la fuente para la revista.