SE ALZA POLÉMICA POR MAGNITUD DE TERREMOTO

Pero este temblor también provocó toda clase de comentarios y hasta comparaciones con otros terremotos que ha anunciado el Servicio Sismológico Nacional como del USGS: “Pues precisamente si fue de 6.0 está confirmado Cara aburridasólo que SSN lo rebajo a 5.6 es lo mismo que pasó en el 2017 el 19 de septiembre que fue de 9.0 y dijeron no fue de 7.0 en la Ciudad de México y todo por la elecciones”. En la página del USGS no hubo polémica.

Antes este comentario, otra persona respondió que no creía lo que el anterior usuario había explicado: “Ay no ma… me hizo el día GRACIAS ALEXANDER BACKMAN por hacer tan pendeja a la gente.PD: ¿Aquí en México un M9? Aunque quisiera lo dudo un chingo jajajaja, lo que provocó una gran polémica por la magnitud verdadera del reporte. Archivado como: Sismo sacude Jalisco México