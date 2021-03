“Lo que no se vio, se verá, ¿qué significa esto? Tormentas como nunca lo había visto, el clima revuelto total en el mundo entero. Tempestades, huracanes. Veo más de 3 o 4 huracanes al mismo tiempo en el Atlántico y en el Pacífico, a partir de mayo, junio y agosto” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ )

En una de sus primeras predicciones para el próximo 21 de marzo, Mhoni Vidente compartió que las cartas del Diablo y de la Templanza le dicen que después de este día habrá una lucha en el ser humano para estar mejor y para empezar a vencer todos los demonios que lo rodean, pero no será fácil.

Por si fuera poco, todo lo anterior durará del 21 de marzo del 2021 hasta el 21 de marzo del 2031, en otras palabras, serán 10 años en total de cambios de clima en todos los sentidos: “Lo que no esperabas, va a pasar, así que hay que empezar a tomar conciencia de todo lo que se avecina para que el ser humano pueda sobrevivir y pueda luchar contra todos esos demonios”.

Una revolución total

Pero eso no sería todo lo que indican las cartas del Diablo y de la Templanza a Mhoni Vidente para lo que viene después del 21 de marzo, y en una más de sus predicciones, comentó que durante 10 años se vivirá una revolución total de la conciencia del ser humano.

“El ser humano va a luchar completamente para ser el mejor en todos los sentidos, pero no la va a tener fácil durante estos 10 años que se avecinan, ya que el odio entre él mismo hará que vaya a detonar en diferentes estados: golpes de estado en diferentes países, guerras santas, guerras que no esperabas que van a explotar en virus nuevos, en cuestiones de pandemia, así que el ser humano va a tener que someterse a sí mismo para no acabar con su propio odio”.