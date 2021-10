Mhoni Vidente predice la caída de un meteorito en México

A escasos tres meses de que termine un caótico 2021, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente no tiene las mejores noticias para sus seguidores, en especial para los mexicanos, ya que asegura que un meteorito caerá cerca de este país.

Residente vs J Balvin

Sobre el ‘pleito’ que tuvieron hace unos días los cantantes Residente y J Balvin, y que muchos pensaron que se trató de una estrategia de marketing, Mhoni Vidente aseguró que no fue así, ya que el puertorriqueño es una persona complicada y siempre busca la confrontación.

“Él cree que tiene toda la razón y a lo mejor en parte sí, pero no toda, y a J Balvin le vale, él está en lo suyo, en hacer negocio, él cree que la postura de los Latin Grammys no es lo conveniente y por eso él no se muestra a favor”, expresó la vidente más querida por los hispanos.