“Ella quiere sus millones, que son entre 10 y 15 millones de dólares, además de que hay más gente que lo ha demandado, pero se le visualiza cárcel próximamente a este señor, pero será en México, no en Estados Unidos la cárcel (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

En un video que está disponible en el canal de YouTube de En el radar, Mhoni Vidente había comentado, de acuerdo a la carta de la Justicia, que Alejandra Guzmán no había resuelto la situación que tenía pendiente con el esposo de Ninel Conde y que le pondría otra demanda.

Ya no es una sorpresa que la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente cumpla con una más de sus predicciones. En esta ocasión, había asegurado que el empresario Larry Ramos, esposo de la cantante y actriz Ninel Conde acusado de fraudes millonarios en Estados Unidos , iría a la cárcel.

Malas noticias para Alejandra Guzmán

Además de los problemas que enfrenta debido a las acusaciones que hizo su hija Frida Sofía a su padre, Enrique Guzmán, al que acusa de haberla “manoseado” cuando era apenas una niña, Alejandra Guzmán enfrentaría más malas noticias por ‘culpa’ de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde.

“Por más que quiero, no visualizo que Alejandra Guzmán vaya a recuperar su dinero pronto, por eso no presten dinero nada más por prestar, todo con papelito, No quieran ganar más”, expresó en esa ocasión la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente.