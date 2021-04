Salen a la luz fotografías de Alejandra Guzmán conviviendo con Pablo Moctezuma y su esposa

Dijo que tenía 29 años sin ver al papá de Frida Sofía…fotos muestran los contrario

En las imágenes hasta aparece Enrique Guzmán Alejandra Guzmán. La cantante Alejandra Guzmán dio fuertes declaraciones sobre su relación con el papá de Frida Sofía, aseguró que él la golpeaba y que se esposa siempre ha pintado su ‘raya’. Las palabras de la rockera tuvieron consecuencias, pues en redes sociales aparecen fotografías que demuestran lo contrario. Incluso mostró una imagen donde aparecen las pruebas de las agresiones a Pablo Moctezuma, de Alejandra Guzmán. En las historias de Instagram de Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, hay fotografías donde se puede ver que Alejandra Guzmán, y toda su familia, convivían con ellos en fechas importantes y llegaron a compartir varios viajes. Pero una de las imágenes más polémicas fue donde se puede ver a Frida Sofía junto a su papá Pablo, pero con una herida en la cara por lo que un usuario preguntó, “¿Qué le pasaría al señor en la cara?”, por lo que Frida Sofía respondió: “por irme a recoger a la casa de mi mamá…”. ¿Lo golpeó en la cara? Alejandra se le fue con todo al papá de Frida Sofía En la entrevista que la cantante Alejandra Guzmán concedió al programa Me Lo Dijo Adela, de Adela Micha, se le fue a la yugular al papá de Frida Sofía y criticó el apoyo que Pablo Moctezuma le ofrece en estos momentos en que la hija de ambos ha dado polémicas declaraciones. “A él se le ha olvidado las golpizas que me daba”, dijo la intérprete de Reina de corazones, durante la entrevista con la periodista Adela Micha, donde dio más detalles de su relación con el empresario mexicano y padre de su única hija, Frida Sofía.

Alejandra Guzmán dice que hace casi 30 años no ve a Moctezuma En la entrevista, la cantante Alejandra Guzmán invitó a Pablo Moctezuma a apoyar a su hija únicamente en cosas positivas, recalcó que jamás se hizo responsable de Frida Sofía, y dijo que durante su tiempo en pareja el empresario la llegó a golpear. “Me da mucho gusto que su padre la esté apoyando, pero que la apoye de verdad… yo en 29 años no he hablado con él, no quiero hablar con él, porque a él se le olvidó las golpizas que me daba, por eso yo me separé de él y yo nunca lo he hecho público, pero al final yo he tenido que salir adelante de muchos abusos, y nunca me casé con él, yo nunca tuve una obligación con él”, relató.

Alejandra Guzmán revela cómo es su relación con esposa de Pablo La esposa de Pablo Moctezuma, Beatriz Pasquel, fue de las primeras en mostrar apoyo a Frida Sofía, lo hizo con un mensaje en sus redes sociales, sin embargo, Alejandra Guzmán confesó que la relación con la actual pareja de Pablo Moctezuma no es buena. “Ellos no han querido hablar conmigo, la esposa siempre ha tenido esa raya bien pintada entre su familia y la mía, pero yo siempre he dejado que Frida vea a su padre a pesar de que yo siempre la he sacado adelante, nunca le dieron ni un pañal”, recalcó la cantante.

Alejandra Guzmán les pide no poner a Frida en su contra Guzmán reitero que no ve mal la relación que tiene Frida con su padre, sin embargo, reiteró que: “entonces si ahorita la van a apoyar yo de verdad le agradezco porque le hace falta mucho cariño de su padre, siempre le hizo falta y creo que eso es bueno, pero no es como para ponernos a nosotros en contra de ella, porque siempre le dimos amor”. Pero todo lo dicho por la cantante parece que se contradice con las fotografías que salieron a la luz, las cuales han sido compartidas por la esposa de Pablo Moctezuma, Beatriz Pasquel, y la propia Frida Sofía, además varias páginas de Instagram las han compartido.

Alejandra Guzmán aparece feliz conviviendo con el papá de Frida Peso a lo dicho por la cantante, de que tenía varios años sin ver al padre de su hija, en las imágenes que circulan en redes se puede ver a una sonriente Alejandra Guzmán al lado de Pablo Moctezuma y su hija Frida Sofía en varios eventos familiares. Pero las fotografías no solo son de Alejandra con su hija y Pablo, también hay imágenes en donde la rockera aparece muy feliz al lado de Beatriz Pasquel, aquella que según dijo la cantante en entrevista, “siempre pintó una raya entre su familia y la mía”.

Da su versión de los hechos Pero las declaraciones de Alejandra Guzmán no solo alentaron a que sacaran a luz pública las fotografías antes mencionadas, también provocaron que el papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, le sacara a la rockera sus trapitos al sol y exhibió el secreto más fuerte de la cantante. En una entrevista realizada por el programa de Gustavo Adolfo Infante, con quien Frida Sofía destapó las acusaciones contra su abuelo Enrique Guzmán, el papá de la joven, habló muy fuerte: “Conocemos a Alejandra que es una figura pública que no ha dejado de tener problemas toda su vida con todo el mundo y ha tenido 500 novios”.

Desmiente lo dicho por la Guzmán Pablo Moctezuma dijo que solo se defendió de Alejandra: “Llevo 25 años de casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyar a Frida con su mamá, es tan mentira lo de los golpes, porque me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético (luchador), entonces golpiza a aeromozas, la han bajado hasta de aviones… apuñaló a un amigo mío que era novio de ella…”. Pero el papá de Frida Sofía apenas comenzaba a destaparle sus trapitos a Alejandra Guzmán: “Yo esperaba que con esta entrevista se diera cuenta que su hija necesita que le pida perdón por lo que ha hecho, ella cree que porque le dio un cochecito, un departamento, ya la ayudó en la vida… esta mujer está mal, está fuera de la realidad”, añadió.

Asegura que sí veía a la cantante Pablo Moctezuma desmintió que no haya visto a Alejandra Guzmán en 29 años, porque la fue a ver en el hospital durante una de sus convalecencias, además reveló que lo ha visitado en Nueva York, que se quedó en su casa de Acapulco. Lo dicho con Pablo coincide con lo que se puede ver en algunas de las fotografías, mostradas, pues una de ellas, supuestamente, fue tomada en la casa de Acapulco que el empresario y su esposa Beatriz Pasquel tiene, y a la cual han ido los Pinal y los Guzmán.

El papá de Frida Sofía no se guardó nada Pero la bomba explotó cuando exhibió que Alejandra Guzmán fue abusada sexualmente por alguien de su familia: “Hasta el día de hoy yo le tenía cierto cariño y respeto, no quería que esto trascendiera, Alejandra está muy mal asesorada, tenemos 50 amigos en común que ella ha golpeado, ha pegado, ha abusado, pero te voy a decir lo más fuerte, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo…”, amenazó. Y sin más ni más, el papá de Frida Sofía lo soltó: “Me contó que fue abusada, fue abusada por alguien cerca en su familia, entonces eso no es chisme, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre y que no haya corrido a verla…”, aseveró Pablo Moctezuma pero también dijo desconocer quién fue el responsable de abusar de ella.

Quedó más exhibida a raíz de la entrevista Pero a la pregunta expresa de si en verdad golpeó a Alejandra Guzmán, el papá de Frida Sofía dijo que ‘respondió’ a las agresiones físicas de la cantante: “Yo me defendí de ella, esta mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea, yo no soy un santo pero no soy un golpeador de mujeres, mi mujer no aguanta ni un abuso, es intachable…”, aseguró. Pero contó que el día del pleito que tuvo con Enrique Guzmán, el papá de Frida Sofía se molestó porque Alejandra Guzmán le estaba dando ribotril a la pequeña de tres meses de nacida, mientras ella estaba borracha y se la arrebató, por lo que la cantante le dio un ‘cinturonazo’ en la cara a Pablo Moctezuma y empezó la gresca, añadiendo que también su hija nunca lo ha visto mal o siendo infiel.