“ Huracanes después de julio y agosto, categoría 4, 5 y uno categoría 6, que no existe, pero lo vamos a tener que inventar de tan fuerte que va a venir en el Atlántico”, comentó la vidente más querida por los hispanos, aunque eso no sería todo.

“Le va a poner un ‘hasta aquí’ al presidente de México y al país al no quererlos ayudar en cuestiones de economía, en vacunas, se va a distanciar, definitivamente a Joe Biden hay algo que no le gusta mucho de AMLO y se lo va a decir y se va a notar en el alza al precio de la gasolina y el aumento al precio de la canasta básica”, dijo la psíquica y clarividente cubana (Archivado como: Mhoni Vidente asegura que Joe Biden se alejará de México y de AMLO).

Dijo que haber vivido en Estados Unidos, (vivió en Burbank, California), la hizo muy sensible con los hispanos, con los paisanos, con los mexicanos, ya que durante su estancia se asombró mucho con los hispanos por su cultura del trabajo y el esfuerzo, además de que no se olvidan nunca de los suyos.

La psíquica y clarividente cubana es “huérfana”

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita”, confesó en exclusiva para Mundo Hispánico.