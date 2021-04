El Departamento de Estado de EE. UU. emitirá una advertencia de “no viajar” en el 80% del mundo debido al coronavirus

La agencia instó a los estadounidenses a reconsiderar cualquier viaje internacional que pudieran haber planeado

El departamento desaconsejó viajar al 20% restante pero no tan enfáticamente

El Departamento de Estado de EE.UU. instó el lunes a los estadounidenses a reconsiderar cualquier viaje internacional que pudieran haber planeado y dijo que emitiría advertencias específicas para no visitar aproximadamente el 80% de los países del mundo debido a los riesgos de la pandemia del coronavirus, de acuerdo con The Associated Press.

Estados Unidos no ha recibido una advertencia global contra los viajes internacionales desde agosto, cuando la administración Trump revocó la orientación. El asesoramiento emitido por el departamento no es un asesoramiento global formal.

Advertencia de viaje EEUU sería para el 80% del mundo

En cambio, dice que el Departamento de Estado comenzará a usar los estándares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) mientras prepara pautas de salud y seguridad para países individuales. Debido a esos estándares, alrededor del 80% de los países se clasificarán como “Nivel 4” o “No viajar”.

También se desaconseja viajar para el 20% restante, aunque no tan enfáticamente. El Departamento de Estado dijo que las personas con planes de visitar esos países deben reconsiderarlo antes de continuar.