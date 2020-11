Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 9 al 12 de noviembre)

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana hace tremendas revelaciones en “el mes de Dios”

En esta ocasión, comenzamos con el signo de Aries

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 9 al 12 de noviembre).

Ahora, la vidente más querida por los hispanos, con gran éxito en las redes sociales por sus acertadas predicciones, entre ellas, el triunfo de Joe Biden, comienza sus revelaciones con el signo de Aries.

Aries. Semana de estar analizando un cambio radical en tu forma de ser y cambiar tu mentalidad a lo positivo. Recuerda dejar a un lado eso que te caracteriza mucho: ser posesivo e impulsivo con todas las personas que te rodean.

Es el momento de aprender a ser más tolerante y dar el espacio a cada quien de hacer su vida más en cuestiones de pareja. Los días 11 y 13 de noviembre serán determinantes para tu proyecto laboral o te llega una propuesta muy buena por parte de personas de otro país.

Recuerda no platicarlo a nadie para que se pueda lograr ese gran proyecto laboral que viene para ti. La salud es lo más importante para tu vida, así que trata de hacerte un chequeo. Te llega un regalo que no esperabas, trata de no comprar cosas que no vas a utilizar, es mejor ahorrar para un futuro.

Planeas unas vacaciones en noviembre con tu pareja, tendrás un golpe de suerte con los números 09, 31 y 29 y ese día te llegará una sorpresa amorosa que te dará mucha felicidad.

Recibes un premio o reconocimiento que no esperabas, recuerda protegerte de las envidias en estos días, por eso el 11 de noviembre te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y te pongas mucho perfume para cortar el mal de ojo.

Tauro y Géminis son los signos con los que continuará sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 9 al 12 de noviembre), la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente.

Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos de la semana (del 9 al 12 de noviembre)