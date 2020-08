Mhoni Vidente presenta en esta ocasión, en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, los horóscopos del planeta del 17 al 20 de agosto

La psíquica y clarividente cubana, nacida el 21 de marzo de 1978 en La Habana, Cuba, tiene preparadas varias sorpresas para sus fans

Interesantes revelaciones son las que ha tenido la vidente más querida por los hispanos en este mes de agosto

La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente presenta para los lectores de Mundo Hispánico, de forma exclusiva, los horóscopos del planeta del 17 al 20 de agosto.

La vidente más querida por los hispanos te sorprenderá con estos horóscopos del planeta. Pon much atención.

Sagitario. El regente de tu signo es el planeta Júpiter, por lo que son de una personalidad magnética y muy fuerte y son grandes líderes capaces de entusiasmar a los demás, dotados de una gran energía positiva, contagian casi a todo mundo y son capaces de solucionar cualquier problema que se les presente. A veces, su forma de ser los lleva a ser algo crueles y realistas porque no se dan cuenta que los demás signos no tienen ese capacidad de energía y por eso tienden a ser así y por naturaleza son capaces de estar en movimiento siempre. No les gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso los hace constantemente exitosos en todo lo que realizan. Tendrás un golpe de suerte con los números 31 y 29. Te llega un amor del signo de Aries, Leo o Acuario, que va ser muy compatible con tu signo y para estar juntos. Arreglas asuntos de tu trabajo en estos días y preparas la tesis o examen profesional.

Capricornio. El regente de este signo es el planeta Saturno, que se les otorga una personalidad muy fuerte y controladora, pero a la vez, su mentalidad recta y trabajadora los hacen siempre ser grandes empresarios y líderes políticos. Lo negativo de los Capricornio es que les dura mucho tiempo un pleito, o sea, no saben pedir perdón y no reconocen sus errores, por eso casi siempre son muy determinantes en su vida amorosa, su capacidad de mandar y dirigir los hacen siempre jefes o directores de su trabajo, pero a veces caen en la soberbia y eso hace que tengan tropiezos en su vida laboral. Va ser una semana de estar reacomodando toda tu papelería y estar al día en cuestión de tus cuentas bancarias. Recuerda que necesitas más administración personal, cuídate de dolores de huesos y trata de que no te afecte tanto el cambio de clima. Eres muy apasionado y te busca un amor para pasar una noche de lo mejor. Tus números de la suerte son 05,49 y 87.

Acuario. Su planeta que los rige es Neptuno, que es el planeta del ingenio, y ser el mejor vendedor del Zodiaco los hacen ser verdaderos impulsores del comercio y el bienestar humano. Casi siempre, son administradores o abogados por la fuerza que tienen en desarrollar su intelecto, también se les considera grandes negociantes y muy buenos para el sistema del ahorro, por eso casi siempre logran sus objetivos materiales en su vida. A los Acuario, se les da muy fácil ser muy sociables y alegres, pero casi siempre son presas de los vicios, por eso tienen que estarse midiendo en todo lo que consumen. En el amor, le encanta conquistar y cortejar a su amor, por eso casi siempre tiene pareja a su lado. Te llega un dinero extra por utilidades o fondo de ahorro, recibes una invitación a salir de viaje para finales de mes, hazlo, te vas a divertir mucho. Tus números de la suerte son 08 y 77.

