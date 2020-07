Dr Juan Rivera comparte datos que indican que los casos de coronavirus siguen en aumento en EE.UU.

El corresponsal médico de Univisión lanza fuertes críticas a políticos por este hecho

Usuarios le dicen que “está completamente equivocado”

Callan a Dr Juan Rivera al criticar a políticos por coronavirus. Luego de que el corresponsal médico de Univisión compartiera datos que indican que los casos de coronavirus siguen en aumento en EE.UU., lanzó fuertes críticas a políticos por este hecho, pero usuarios le dicen que “está completamente equivocado”.

De nueva cuenta, el reconocido cardiólogo utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la realidad de lo que se vive hoy en día en EE.UU. en cuanto al coronavirus.

“Siguen aumentando los casos (de coronavirus) en Estados Unidos y aún no hay intervenciones agresivas para parar esta calamidad. Muchos políticos en este país han demostrado no tener la visión, convicción y la brújula moral para hacer lo correcto. ¡Matasanos!”.

Y cuando se pensaría que los seguidores del reconocido cardiólogo se pondrían de su lado, no fue así en su totalidad, ya que varias personas no se mostraron de acuerdo con él:

“Tú señalas a los políticos, pero estás completamente equivocado, el problema somos nosotros como sociedad, la decisión de ir a la calle, de cuidarte o de ponerte una máscara no la toman los políticos, la tomamos nosotros @drjuanjr”.

Otra persona le mandó un contundente mensaje al Dr Juan Rivera:

“No entiendo por qué él menciona a cada momento que esto es político cuando el canal de comunicación para el cual trabaja eso es lo que hace. ¿Por qué no se enfoca en investigar sobre todo este mal conteo de pruebas falsas que ya está saliendo a la luz? Pero nos dice que no seamos positivos sin fundamentos. Al ver que poco a poco va a ir saliendo todo a la luz, nos debe de llenar de positivismo y orar para que pronto podamos volver a nuestra vida normal que quizás no era perfecta, pero 100 por ciento que era mejor que la que vivimos hoy día”.

El corresponsal médico de Univisión no tardó mucho tiempo en responder: “Lo único que tienes que hacer es entrar a un hospital en la Florida, Texas, Arizona y ves la realidad con tus propios ojos”.

Más personas seguían mostrando su desacuerdo con la opinión del Dr Juan Rivera: “Dr Juan, esto no es solo de las autoridades, la gente es demasiadamente irresponsable y contra eso no existe quién pare este desastre”.

Hubo una persona que se animó a hacerle una sugerencia al reconocido cardiólogo en estos tiempos de coronavirus: “Doctor, le recomiendo que usted o los que están en lugares especiales de influencia puedan escribir a los políticos que no saben nada de ciencia”.

Por último, una internauta hizo una interesante observación: “Doctor, usted trabaja en Despierta América y mire lo que pasó, todos trabajan sin mascarillas y se contagiaron, nadie sabe quién contagió a Alan Tacher ni quién está contagiado porque algunas personas son asintomáticas. Mi pregunta es cómo el canal no protege”.