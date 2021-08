La famosa Mhoni Vidente trae las predicciones para este inicio de semana

Comparte con los lectores que depara en los horóscopos

¡No esperes más! Tu golpe de suerte está más cerca de lo que crees Para este principio de semana, que también cae en inicio de mes, la psíquica cubana más popular de habla hispana, mejor conocida como Mhoni Vidente, comparte lo que sucederá a través de los horóscopos del 2 al 5 de agosto, en exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, en donde menciona que traerá la suerte para tu signo zodiacal, ya que a través de las cartas mostrará lo que los astros tienen preparado para tu destino. En esta ocasión, la cubana trae los mejores consejos que tu signo podrá ofrecerte y que podrán aclarar tus dudas, por la precisión en que la vidente puede resolver, por ejemplo, si te espera un golpe en el amor, la salud, los papeles legales o sólo si quieres conocer tus números de la suerte, los que están a un paso de ti, por lo que no puedes perderte las predicciones que tiene para este inicio de mes. Mhoni Vidente horóscopos agosto: Leo El mes de agosto es tu mejor mes, y más porque tu energía se renueva por ser tu cumpleaños. Recuerda que tú eres el signo del poder y fuerza interior, que te hace siempre pensar en estar progresando en la vida, pero también eres el signo más vanidoso y soberbio de todos, por eso, a veces necesitas no estimular tanto esos defectos y siempre sacar lo mejor de ti. Sales de viaje en este mes con tus amigos y familiares, recuerda que siempre te gusta convivir con tus seres queridos. Tus mejores días van hacer el: 02,04,09,11,17,21,23,28,30, además que en estos días, las energías positivas se van a juntar para que puedas progresar en todo lo relacionado en cuestiones económicas o negocios, así trata de cambiarte a un trabajo mejor. Te enamoras otra vez y serás correspondido, recuerda que tu compatibilidad en el amor va ser con Aries o Géminis. Tu número de la suerte va a ser el: 07, por lo que trata de jugarlo en todo lo que sea lotería; tu color es el rojo intenso, usa este color más seguido o pinta una pared de tu casa, para que las energías positivas estén más tiempo contigo. Tu lema va a ser: NUNCA RENDIRSE Y SIEMPRE ADELANTE. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Virgo Va a ser un mes de grandes retos en lo personal, para tu signo. Recuerda que el virgo se caracteriza por ser el más ingenioso en cuestiones de negocios, de administración y relaciones públicas, así que trata de emplearte en esto. Tus mejores días van ser el: 03,06,09,13,17,19,23,26,31, así que trata de usar estos días para realizar cualquier operación que necesites para estar mejor, como créditos, cambios de trabajo, mejoras en tu casa, operaciones estéticas o médicas y verás que la suerte va estar de tu lado. Tramitarás la residencia extranjera o ya te dan la ciudadanía. Recibes una invitación a salir de viaje, por cuestiones de negocios y trabajo. Te llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con el número: 09, que va ser tu número de la suerte todo el mes de agosto, así que trata de usarlo más. Tu color va a ser el naranja, trata de usarlo o pintar una pared de tu casa, que las buenas energías estarán más tiempo contigo. En el amor seguirás con tu pareja actual y muy enamorado. Tu lema en este mes va a ser: SOY EL MEJOR EN TODO. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Libra Agosto, mes de estar ya analizando un cambio total en tu vida amorosa. Recuerda que tu número de la suerte es el 08. Este mes va ser de renovación en todos los sentidos y más en lo personal, ya no quieras hacer lo que no es para ti. Amigo Libra, recuerda que tu signo es el comunicólogo y el sociable del zodiaco y eso hace que siempre esté en eventos y reuniones, por eso te recomiendo trabajar en cuestiones de periodismo, fotografía, redes sociales, eventos públicos, o ser político y eso se te va dar muy fácil. Trata de cuidarte de dolor de estómago o úlceras, por eso trata de no comer mucho y estar mejor de salud. Tus mejores días van a ser el: 02,04,08,10,13,17,19,21,28,31, estos días van a ser de mucha fuerza espiritual para ti amigo Libra, así trata de usarlos para hacer los cambios que necesitas para estar mejor, como: cambios de trabajo, cualquier operación financiera ,alguna cirugía médica ,o hablar con tu pareja sobre tu situación amorosa, que por cierto, tu compatibilidad en el amor va ser con Géminis y Acuario, que van a ser tu pareja ideal. Tu color va a ser el blanco, trata de usarlo más en la ropa o pintar tu casa de este color, para que las buenas energías reinen en tu vida. Recibes un bono o te pagan un dinero que te debían; te vas de vacaciones con tu familia o amigos, que lo van a pasar de lo mejor. Tomas un curso de metafísica o medicina alternativa, que eso te va gustar mucho. Tu lema va a ser: YA NO CAER EN LO MISMO Y SER MEJOR PERSONA. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Escorpión Agosto, mes de estar con mucha presión de trabajo. Entras en una etapa de tu vida de ya resolver todas las situaciones financieras y problemas de deudas con bancos, recuerda que tu signo es el más mal administrado, así que trata de resolver eso en tu vida y empezar hacer un patrimonio para tu futuro. Te regalan una mascota. En este mes, tu número de la suerte va el 03, trata de usarlo más en los juegos de azar o lotería. Tus mejores días son el: 03,06,09,14,19,21,23,27,30, estos días van a ser muy fuertes en cuestiones de energías positivas, así que podrás hacer cualquier mejora de situación como: un cambio de trabajo, un cambio de casa, pedir aumento de sueldo, realizar un trámite de crédito, una operación médica y todo te saldrá de lo mejor. Ten cuidado con dolores de espalda o cuello, recuerda que es pura tensión nerviosa. Salte a hacer ejercicio, recuerda que a tu signo le da por engordar rápido, así que a seguir con la dieta. Ya no estés celoso con tu pareja, recuerda que la base de cualquier relación es la confianza, así que trata de cambiar de actitud. Tu color es el azul fuerte. Tu lema va a ser: SIEMPRE LLEGA LA FELICIDAD. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Sagitario Agosto, mes de mucha abundancia para tu signo. Recuerda que eres Fuego y estás en el mejor mes para hacer grandes proyectos de trabajo y negocios propios y por ser meses de verano, la luz solar hace que tu actitud y fuerza espiritual sean más poderosos. Tus días de más suerte son el: 02,06,09,12,14,19,22,28,31, ya que las energías positivas te van rodear más y podrás realizar trámites de un crédito, cambios de trabajo o cualquier operación financiera, así que no dudes en hacerlo. Tomas un curso de natación o deportes acuáticos. En este mes vas a poder resolver problemas de migración o te dan la visa americana, además sales de viaje con tu pareja, que va ser un viaje que nunca vas olvidar, ya que te la vas a pasar de lo mejor. Sabrás que alguien que quieres mucho se va a vivir fuera del país. En el amor, estarás de suerte para conocer a alguien del signo de Cáncer o Libra, que serán muy compatibles contigo. Trata de ya medir tu temperamento o no ser tan rencoroso. Tu número de la suerte para todo el mes es 06 y tu color es el amarrillo, así trata de usarlo más o pintar la cocina de tu casa de este color. Tu lema de todo el mes es: MI FE SERÁ MI FORTALEZA. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Mhoni Vidente horóscopos agosto: Capricornio Agosto, mes de tomar ya las riendas de tu vida y mejorar en todos los sentidos. Recuerda que tu signo es el más estable y el que da seguridad a los demás y por eso, en este mes necesitas ya retomar esa condición de vida y tener más estabilidad en lo amoroso. Estos días: 02,04,08,10,13,19,21,29,31, vas a poder hacer cualquier cambio positivo como: cambiar de trabajo, sacar un crédito de casa, tramites de pasaporte, hacer una examen, aplicación o alguna operación estética. Recuerda que estos días van a estar cargados de mucha abundancia. En este mes, contratarás personal nuevo y estarás dando cursos o enseñando a los demás sus labores. En el amor se te da por confundir mucho la amistad con el enamoramiento, por eso necesitas poner en claro tu situación amorosa y saber realmente a quien quieres, solo déjate llevar por tu corazón. Te llega la invitación de salir de viaje o estar arreglando papeles de permiso de migración. Sigues con el ejercicio, que cada vez te vez mejor. En estos días estarás haciendo exámenes médicos. Tu número de la suerte va a ser el 02 en todo el mes, así que trata de jugarlo siempre y tu color es el azul intenso. Tu lema que debes repetir todos los días: SIEMPRE SER EL MEJOR EN TODO. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos agosto

Acuario Agosto, entras a tu mejor mes y más porque estás en tu etapa de renacimiento total de tu energía. Recuerda que eres el signo más independiente y fuerte de todo el zodiaco. Este mes va a ser de cambios muy positivos. Recuerda que se va ir, el que se tiene que ir y se va quedar, el que tiene que quedar, acuario, así que no te estreses por amores que ya no están en tu vida personal. Tus mejores días van a ser el: 03,07,09,12,18,21,24,29,31, así podrás hacer cualquier cambio que necesitas y te va salir de lo mejor, como: cambios de carro ,trámites de crédito, salir de viaje o hacerte alguna operación estética o médica Con tu pareja estarás con muchos celos o con disgustos, por malos entendidos, así que trata de no darle importancia y no enojarte tanto. A los amigos Acuario que están solteros, este mes de agosto será de conocer personas muy afines a ti y con una relación duradera y más con los signos de Aries y Libra, que hablarán de formalidad. Preparas ya todo lo relacionado a la escuela o cursos de idioma. Ten cuidado con tu piel o infecciones, trata de cuidarte del sol. Tu número de la suerte es 15 y tu color el rojo y blanco. Tu lema va a ser: SIEMPRE HAY UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN LA VIDA.

Piscis En este mes de agosto, tendrás muy buenas noticias de asuntos de trabajo y proyectos que te dejarán más abundancia en tu vida. Recuerda amigo Piscis, que tú eres el más intuitivo y buena persona del zodiaco, por eso la ley del KARMA por fin te va a regresar algo de lo bueno que has sido con los demás. En este mes va ser de muchos éxitos, por eso recuerda no ponerte tú mismo límites en tu vida privada y que el AMOR ES AMOR sin condición. Estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo de tu vida. En el amor, estarás un poco confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir adelante, recuerda que tu signo es muy aprensivo y siempre necesita de alguien para sentirse bien, así que háblale y trata de quedar en paz y sanar tu corazón, recuerda que tú tienes la libertad de amar. Te llegan unos días de descanso o te vas de viaje. Ten cuidado con los accidentes o no te vayas a caer. Tus mejores días van a ser el: 01,03,07,13,19,21,27,29,31. Tu número de la suerte de todo el mes es el 07 y tu lema de repetir todos los días es: NUNCA DARTE POR VENCIDO.

Aries El mes de agosto va a ser un mes de abundancia, es decir de cierres de contratos y proyectos nuevos de trabajo. Recuerda, amigo Aries, que tú eres el más inquieto y líder del zodiaco y nunca te gusta estar en una sola posición, por eso eres tan imperativo con tu vida personal. En el amor, no te compliques la vida, siempre va estar a tu lado la persona ideal y el que no es para ti, se va , recuerda que si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue, y tu compatibilidad va a ser Acuario y Géminis. Tus mejores días van a ser el : 03,06,09,11,13,19,21,27,29,31, recuerda que las energías positivas se van a juntar estos días, para que puedas realizar asuntos como: cambios de trabajo, tramites de visa o residencia o puede ser un cambio de casa. Te haces una cirugía, en donde todo te saldrá de lo mejor. Tendrás que darle apoyo a alguien que se está divorciando. Regresas a la escuela o tomas otra vez las clases de idiomas. Tú eres el líder en todos los sentidos, pero trata de no cargarte de energías negativas en el trabajo. Va a ser un mes de muchas fiestas y eventos sociales; además te vas de viaje con tus amigos. Tu número de la suerte es el 21 y tu color es el amarrillo con naranja. Tu lema: VOLVER A CREER.

Tauro En el mes agosto, vas a estar con una renovación de tu persona y actitud, será tiempo de madurar y crecer. Recuerda que tu signo domina el ser decidido y siempre busca la seguridad de todo. Sales de viaje con tu pareja y piensas en irte a vivir a otra parte. Tus mejores días del mes son: 02,04,09,11,13,18,19,21,22,27,29,31, en estos días podrás hacer cualquier cambio de trabajo o poner un negocio que te va ir de lo mejor. En el amor, estarás tratando de regresar con tu ex pareja para ya estar en paz con tus sentimientos, así que hablando, se resuelve los problemas; a los solteros del signo de Tauro, tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines a su forma de pensar y más compatible serán con Escorpión y Capricornio. Tendrás que volver a estudiar o tomar un curso de medicina o primeros auxilios. También tendrás un dinero extra por la venta de tu carro. Ten cuidado con los robos o pérdidas, se más precavido. Tu número de la suerte de este mes es el 11 y tu color es el rojo intenso con blanco. Tu lema: SIEMPRE TENER PACIENCIA.

Géminis En el mes de agosto, por fin superas todos los problemas de sentimientos guardados y de rencores amorosos, recuerda que todo pasa y el tiempo siempre te va ayudar a salir adelante y más que tu signo es el gemelo, así que eres de carácter doble y muy complejo y eso te hace a veces pensar lo que no es, así trata de estar en paz. En este mes de agosto tus mejores días van a ser el: 01,03,06,09,12,17,19,21,23,29,30 y en estos días vas a tener la oportunidad de crecer en lo económico, consiguiendo un trabajo mejor pagado o un crédito para carro o casa. En el amor, vas a estar conociendo personas muy afines a tu carácter o tu forma de ser, que ya hasta hablarás de formalizar de inmediato, recuerda que el Géminis es muy intenso y por eso se enamora tan rápido y tus signos más compatibles son: Piscis y Aries. Retomas las clases de inglés o regresas hacer tu maestría. Si eres amiga Géminis, te recomiendo que este mes vayas con el doctor para checar algo hormonal. Tu número de la suerte va ser el 13 y tu color el gris o negro. Tu lema: LA FELICIDAD ES TUYA ,TÓMALA.