Mhoni Vidente hace reveladoras predicciones, donde pide al público que este atento ya que incumbe al futuro de México y su próxima elección de presidente, ya que afirma que López Obrador no se reelegirá como tanto se ha rumoreado; es por ello que hace una llamada de atención en su video publicado por Badabun, donde explica lo que las cartas han mencionado sobre la situación.

“Empieza decir que es lo que está viniendo y lo que ya les había comentado, el presidente López Obrador no se va a volver a reelegir, definitivamente a haber más candidatos. Hablemos de los que ya están mencionados: Un Marcelo Ebrard, una Claudia, un Monreal, un Manuel Velazco, un Alfredo del Mazo, un Samuel García, un Enrique Alfaro, una Maru Campos, un Ricardo Anaya. Que definitivamente hay más de diez o quince candidatos, para la presidencia de México”, difundió a través del video. Archivado como: Mhoni Vidente predice presidente

La psíquica predijo que el presidente de México, mejor conocido como AMLO, no se reelegirá como tanto se ha sospechado, pero si que hay otras personas quienes han mostrado su interés por la silla presidencial y por querer estar en la contienda electoral, por eso es mejor concentrarse en los personajes que ya se han mencionado.

Mhoni Vidente predice presidente: Otros problemas con el metro

La cubana ha predicho que para el próximo futuro de México ella observa que habrá muchas dificultades, desde crímenes hasta una elevada taza de inseguridad, además de que se ve que el gobierno no respaldará a sus habitantes y que definitivamente volverán a surgir los problemas con el metro, por lo que hay que prevenir.

“La carta del juicio. Crímenes, atentados, inseguridad, violencia, falta de economía. Definitivamente toda la gente desconsolada, viendo que un gobierno no respalda completamente a su pueblo, la inseguridad total en todas partes, una economía frágil. Y se visualiza otra vez algo de problemas en el metro. La gente de poder no quiere que las mismas personas de poder lleguen, así que no lo van a tener fácil”, mencionó. Archivado como: Mhoni Vidente predice presidente