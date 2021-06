“Del norte del país saldrá el próximo presidente de México”

Esta misma carta, del As de Oros, señala que una mujer participaría en esta contienda. Se trata de Margarita Zavala, ex primera dama y esposa del ex presidente de México, Felipe Calderón, pero no sería la última persona que esté contemplada en esta ocasión.

“Se visualiza que hay alguien escondido. Definitivamente, del norte del país saldrá el próximo presidente de México, de cualquier estado: Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila o Sonora”, expresó Mhoni, quien no descarta a Samuel García, quien acaba de recibir constancia de mayoría como gobernador electo de Nuevo León.