“Así que Joe Biden no la tiene fácil, ni Kamala Harris, no se deben de confiar, siempre deben estar en sintonía para estar defendiéndose de todas las cosas negativas”, expresó Mhoni, quien también adelantó que entre los presidentes de EEUU y México tendrán una relación cordial.

Pero cuando parecía que todo serían buenas noticias, la psíquica y clarividente cubana le hizo una advertencia a Joe Biden: “Debe tener cuidado, ya que lo van a estar saboteando personas que trabajan en el gobierno para que no le salga bien la Ley de Sanidad o la Ley de Inmigración”.

Lo que faltaba. A unos cuantos días de que Joe Biden tomara posesión de la presidencia de EEUU, la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, asegura que le sabotearán la Ley de Inmigración, además de que no tiene las mejores noticias para Donald Trump.

Mhoni Vidente predice que habrá atentados

La carta del Diablo tiene malas noticias: el coronavirus aún ronda a varios artistas y políticos en México, pero eso no sería lo único.

“Esta carta me dice de un atentado sobre un gobernador o ex gobernador en estos días que va a marcar historia porque será en medio de la Ciudad de México. Se visualizan cosas muy fuertes en cuestiones de seguridad y el gobierno no lo ha podido domar o quitar para estar mejor”, expresó la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente.

Respecto a la carta de la Fortuna, la vidente más querida por los hispanos asegura que la cantante Katy Perry, quien estuvo presente en la toma de posesión de Joe Biden, está embarazada de nueva cuenta y tendrá gemelos.

Pero para quien no tiene las mejores noticias es para el cantante puertorriqueño Ozuna, quien se verá envuelto en una demanda por un crimen y por problemas legales.