Corren de escuela a madre e hijos por sospechas de tener COVID.

La mujer latina grabó el bochornoso momento y hoy alega discriminación.

Según la denunciante, aunque ya tuvieron coronavirus, ahora están negativos.

Corren madre sospechas COVID. Yurismi Castillo es una joven madre hispana de Georgia que acaba de pasar la vergüenza de su vida.

Y es que la corrieron junto con sus tres niños de una escuela primaria Clark Dale de la ciudad de Austell.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando llevó a sus niños de regreso al colegio tras varias semanas ausentes luego de haberse contagiado del COVID-19.

Ella asegura que nomás entró al plantel, la llamaron a la enfermería para revisar a sus pequeños y que la enfermera de planta, le informó de que ellos todavía presentaban síntomas, así que debían retirarse cuanto antes.

A pesar de que asegura les dijo mil veces de que ellos ya estaban bien, nadie les creyó y que cuando llamaron a la directora, ella se comportó de una manera “prepotente y grosera”, sacándolos prácticamente obligados a todos.

Su error fue que no llevaba los resultados de sus hijos, que según dijo, ya arrojaron negativos.

“Me siento discriminada. Me trataron muy mal. Mis niños tienen el mismo derecho de cualquier otro de tomar sus clases. No es justo que me haya hecho esto”, sostuvo Castillo ante MundoHispánico.

La acongojada mujer asegura que no se quedará de brazos cruzados y que llevará su historia hasta el Distrito Escolar del condado de Cobb para que investiguen y no le vuelvan a hacer lo mismo a nadie más.

Cuenta con el video que grabó con su celular, donde se aprecia claramente al personal de la escuela guardando su distancia de ellos, como para prevenir contagiarse del virus. Y posteriormente corriéndolos del plantel educativo.

La madre dijo que ella siempre ha sido responsable con esta situación y que, por eso, cuando todos en su casa salieron positivos, llamó al colegio para avisar que se ausentarían para así no arriesgar a nadie más, pero que ahora la están discriminando. Archivado como: Corren madre sospechas COVID.