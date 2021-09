Y el discurso de AMLO continuó: “Ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es una indiscutible hazaña histórica. Por su lucha por la soberanía de su país el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad, y la isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo, de resistencia y pienso que por esa misma razón debería de ser declarada patrimonio cultural de la humanidad”, concluyó.

“Si esta perversa estrategia lograse tener éxito –algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido–, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco. En una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos”, dijo.

Hace unos días, el presidente de México impactó con declaraciones sobre su testamento. Y es que las sorpresivas palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre su ‘legado’ y lo que estipuló en él se deben a que en su creencia, ya las personalidades que no tengan que ver con la cultura de México no debieran recibir este tipo de nombramientos o menciones honoríficas.

La gente opina sobre las polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y su testamento

El periodista José Cárdenas reprodujo la noticia en su cuenta de Twitter y las reacciones y críticas de la gente por las declaraciones de AMLO y su testamento, estallaron: “Por amor de Dios, que se ocupe de cosas reales, no de situaciones que no suceden, en mi trabajo me pagan por hacer mi chamba, no pensar qué va a pasar cuando me muera”, “En lugar que se pusiera a trabajar le preocupa que harán con su nombre,no dudo que en alguna calle popular lo pongan pero nada más, ningún presidente de gobiernos anteriores tiene calle o estatua por lo menos en la ciudad, con esos comentarios vez que está sumergido en los 70’s”.

"Ni falta que hacen la estatuas, gobierne señor, gobierne, es el mejor legado que le puede dejar al país. Ya déjese de mitotes y chismes mañaneros diarios, si sabe de alguien que este o haya cometido un delito incluidos los suyos, enjuícielo y encarcélelo y ya", "No creo que con seriedad alguien esté pensando en estatuas o su nombre a calles o a colonias, hay un dicho mexicano que quizá se puede aplicar: Dime de lo que presumes y te dire de lo que careces".