A pesar del escándalo que se suscitó luego de que se publicaran fotos del Padre Alberto con su entonces novia en una revista mientras se encontraban en la playa, esto pareció no importarle a la pareja, quienes unirían sus vidas al poco tiempo después.

“Yo estaba pensando que me podían hasta matar, yo estaba sufriendo muchísimo porque no sabía que podía pasar con mi hijo, que estaba en un colegio católico”. Por su parte, el sacerdote aseguró que sin su familia, su vida sería muy triste e incompleta, además de que fue como un descanso para él admitir que estaba enamorado.

En una entrevista que concedió a People en español, Ruhama Buni Canellis confesó que la situación por la que pasaron en ese entonces fue muy duro de vivir porque se dijeron cosas que no eran verdad y la gente estaba pensando cosas.

Un matrimonio feliz

Fruto de su amor, Padre Alberto y su esposa procrearon a Camila y Alberto. Ruhama Buni Canellis tiene un hijo de matrimonio anterior, Christian. Los tres nunca se han visto afectados por el matrimonio de sus padres, ya que en la iglesia anglicana es normal que los sacerdotes formen una familia.

“Yo era un cura muy bien educado, muy bien formado, tenía muchas ideas de la vida, pero no tenía la experiencia que tengo ahora. Ya son 12 años de casado y sé lo que es el compromiso del matrimonio. No me han contado, sino que lo sé”, expresó el sacerdote.