Demanda asegura que Mexicanos armados fueron contratados para la construcción de muro de Trump

Dos empresas encargadas de la construcción del muro fronterizo fueron acusadas de contratar mexicanos armados “no autorizados” como parte de la “seguridad en el proyecto”

Dichas contrataciones para el muro fronterizo impulsado por la administración de Donald Trump, violaría leyes federales

Dos empresas encargadas de construir tramos del muro fronterizo fueron acusados de traer al país a trabajadores mexicanos armados no autorizados como parte de la seguridad en los proyectos, lo que violaría las leyes federales de Estados Unidos, según documentos judiciales recientemente revelados.

Las empresas, Sullivan Land Services Co. y el subcontratista, Ultimate Concrete of The Paso, fueron nombradas en una acusación realizada por dos denunciantes anónimos.

Mismas denuncias, que alegan que las empresas cometieron varios actos de corrupción, de acuerdo a los documentos revelados por el periódico The New York Times.

La demanda, presentada en febrero pasado en una corte federal del sur de California, advierte que incluso una de las empresas construyó una carretera desde el lado mexicano de la frontera hacia los Estados Unidos.

Lo anterior con el fin de facilitar el acceso de estos mexicanos armados al lugar de construcción. La acusación también aseguraba que las empresas cobraron de más al gobierno por los trabajos de construcción.

Declaraciones de los demandantes sobre los mexicanos que trabajan en la construcción del muro

Los demandantes acusaron a ambas empresas de “permitir a sabiendas el uso de trabajadores no autorizados en áreas sensibles y poco seguras en las inmediaciones de la frontera entre Estados Unidos y México”, según Efe.

Además, la denuncia, de acuerdo con la agencia Efe, alegaba que las empresas tergiversaron la forma de contratación ante el gobierno y que “instaron a otros a hacer lo mismo”.