Sin embargo, las cosas se salieron totalmente de control y Brandon atacó con un cuchillo a su esposa y las dos niñas, así como a su madre, Mónica Campos, y a la pareja de esta, Gaurdenio Vicencio Cruz, de edad no especificada. Tras privar a los cinco de la vida, se entregó a las autoridades.

De acuerdo con el medio de noticias Info7 , vecinos de las víctimas aseguraron haber escuchado gritos de auxilio por lo que muchos llamaron a la policía para que acudiera al domicilio, sin embargo, los oficiales llegaron a la vivienda y al no detectar nada inusual se fueron del lugar.

La muerte de la joven ayudó a impulsar una reforma para condenas de prisión más largas. En ese momento, Pierson se había declarado culpable de asesinato en segundo grado, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Florida eliminó la libertad condicional después del asesinato, lo que requería que los convictos cumplieran al menos el 85% de sus sentencias. Pero el cambio no se pudo aplicar retroactivamente y Pierson aún era elegible, lo que le llevó a su liberación el año pasado.

"¿Por qué este tipo está en las calles? ¿Por qué?" dijo Carmen Verdecia al medio reseñado. "Él va a pagar esta vez. No vamos a parar hasta que lo veamos en la silla eléctrica". La familia de Verdecia había reportado la desaparición de la made hispana el pasado 27 de septiembre tres días después de que se fue de casa y nunca regresó.

La madre de Verdecia le dijo al South Florida SunSentinel que no entiende por qué Pierson se encontraba en libertad con la facilidad de atacar a su hija. La hispana Erika Verdecia era madre soltera y dejó huérfana a una niña de 6 años.

La madre hispana era una pasajera en la camioneta de Pierson y no parecía estar en peligro, dijo la policía. Cuando la policía se puso en contacto con Pierson nuevamente el 4 de octubre, este le dijo a los investigadores que Verdecia se había alejado cuando se detuvo para cargar gasolina poco después de la parada de tráfico.

“Si no encuentran un cuerpo, no tienen un caso”

La policía dijo que interrogó nuevamente al Pierson de 6 pies 8 (2 metros) de altura el viernes. Las autoridades indicaron que el exconvicto les dejó registrar su camioneta y encontraron manchas de sangre dentro. Su novia más tarde el viernes llamó a la policía para decirle que él miró el canal ubicado detrás de su casa y dijo: “Maldita sea, esa perra apesta”.

La novia de Pierson le dijo a la policía que él también había dicho: "Si no encuentran un cuerpo, no tienen un caso". El cuerpo fue encontrado horas después. Un mensaje de correo electrónico enviado a la oficina del defensor público del condado de Broward en busca de comentarios no fue respondido de inmediato el domingo.