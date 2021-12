La ex de Lupillo Rivera hace fuertes declaraciones sobre la familia Rivera

Mayeli Alonso comenta el video donde Rosie Rivera rompe en llanto

“ Esa familia desde hace 20 que los conozco viven peleándose” Mayeli Alonso fuertes declaraciones a los Rivera. Los problemas que están sufriendo la familia Rivera actualmente ha llegado a un grado de conflictos entre todos los integrantes que se han vuelto tendencia en las redes sociales. Los rumores sobre el mal manejo de la herencia de la famosa cantante Jenni Rivera siguen circulando, generando aún más conflictos entre todos. Anteriormente, Rosie Rivera había compartido un video donde rompe en llanto, ya que menciona que ya está harta de la situación y estaba viendo que muchos internautas no le creen a ella. Ante esto la exesposa de Lupillo Rivera comentó en un post de la cuenta de Instagram de Chamonic 3. Mayeli Alonso hace fuertes declaraciones a la familia Rivera Se trata de Mayeli Alonso quien ahora es una reconocida influencer apasionada a los deportes y dedicada a mantener su cuerpo fitness. Cabe recordar que durante años fue la esposa de Lupillo Rivera, y era muy cercana a sus familiares, por lo que sabía lo que pasaba con todos los integrantes. En el video la hermana menor de Jenni Rivera se suelta en llanto a causa de ya no poder más con tanta presión por parte de miembros de su familia e incluso gente que la llega a reconocer en la calle, pues después de que se solicitó la audiencia para saber cómo estaban los ingresos de la herencia que la fallecida cantante dejó, se desató un gran distanciamiento entre la familia Rivera.

Mayeli Alonso, ex de Lupillo lanza declaraciones a los Rivera Ahora Mayeli lanzó un polémico comentario en un post donde Rosie Rivera aparece llorando por los problemas en su familia, la ex de Lupillo menciona que los pleitos de los Rivera es de hace años: “Esa familia desde hace 20 que los conozco viven peleándose”, comentó la influencer. Muchos usuarios apoyaron las palabras de Mayeli: “@mayelialonsooficial eso, por eso te tienen miedo de que hables, te echaban culpas que ahora se ve que no eran tuyas”, ” y para qué lo graban, puro drama, si tanto le duele que lo diga en privado con los que según ella le creen”, dijeron unos usuarios.

¿Qué dijo Mayeli Alonso en sus declaraciones a los Rivera? Hubo una internauta que le dijo a Mayeli Alonso que ella es igual que sus excuñadas, ya que asegura que siempre tiene problemas: “@mayelialonsooficial así muy bien dicho, pero tú también eres así o ellos te hicieron también porque recuerda que tú también siempre andas en problemas”. Después agregó: ” Pues si ella opina sin mirar como anda ella y no lo digo de mal, pero si vas hablar es porque ella es perfecta y yo creo pues que ella no es así”. Inmediatamente, la ex de Lupillo le respondió: “Pero, pues ya chole no. Hay que tener gracia hasta para los problemas, ósea no compares. Gracias ok bye”.

Mayeli Alonso declaraciones: “Ojalá y un día cuentes todo” Los comentarios continuaron, las opiniones divididas entre los seguidores hicieron que Mayeli reaccionara enojada ante sus haters: “Al rato no hagan un comentario ellos de ti, porque te ofendes y rápido brincas, si te encantaba el show también”, dijo un usuario de Instagram en el post. “Y ahí estarás tú en primera fila contestando tú muy propiamente dando tu humilde opinión verdad”, fue la respuesta de Alonso. Incluso alguien le pidió los chismes de la familia Rivera: ” Pinc… Mayeli. ¡Los chismes buenos que té has de saber cabro…!!! Ojalá y un día cuentes todo”.

Rosie Rivera no aguanta más y se suelta en llanto En la grabación Rosie Rivera no aguantó más y por fin, después de tantos rumores sobre supuestos malos manejos en torno a la herencia de su hermana Jenni Rivera, rompió el silencio ahogada en llanto y en compañía de sus hermanos Juan, Pedro y su madre, la señora Rosa Rivera. Hace unos meses la hermana menor de la cantante detalló a la revista TVyNotas que tiene varios años preparando su renuncia como albacea de la herencia que dejó Jenni Rivera para sus hijos, antes de morir en un accidente aéreo el nueve de diciembre de 2012. Y es que en ese momento aseguró que no soportó tanto odio, demanda tras demanda y supuestos errores en la empresa. Sin embargo, tras anunciar que ya no sería ella quien administraría todo, muchos comenzaron a dudar de ella.

Rosie de manera desconsolada rompe el silencio “Este año me ha enseñado mucho, este año me fijé que mucha gente no está… ayer me fijé que mucha familia no me sigue, bueno no voy a decir mucha, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni”, comentó Rosie Rivera durante el video publicado por Juan Rivera entre lágrimas. Rosie Rivera se refiera a la pérdida de sus sobrinos, los hijos de La Diva de la Banda, dado que desde que comenzaron los rumores ellos se alejaron de ella y hasta dejaron de seguirla en las redes sociales; al principio la única que seguía de su lado era Jacqie, quien precisamente se quedará como la albacea de la herencia de su mamá, pero ahora mismo parece que ese vínculo también se rompió. Archivado como: Mayeli Alonso declaraciones Rivera.

Recuerda que su relación con Lupe y Gustavo no era de las mejores Después de declarar que se siente bastante mal por el hecho de ver que su propia familia no la sigue, que se mantiene distanciada también mencionó el cómo se siente al respecto, “Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años, y te pones a pensar ‘¿quién más no cree en mí?’ y tu mente empieza a rodar”, comentó la hermana menor de Jenni Rivera. Comentó que cuando salió mucha gente reaccionó ante ella diciéndole varias cosas ofensivas hacia su persona, ya que se creyeron todo lo que se ha dicho del supuesto desfalco que ella realizó, cosa que ya se desmintió con pruebas en la mano… Dijo que está bien que la gente opine lo que quiera, pero cuando se trata de la familia es realmente doloroso recibir comentarios hirientes. Archivado como: Mayeli Alonso declaraciones Rivera.

La hermana de Jenni se ve destrozada porque su familia no confía en ella “El saber que tu familia no cree en ti duele, pero luego empiezas a ver quién sí cree en ti y aprecias a los que sí creen en ti”, fueron palabras que salieron de la boca de Rosie con un gran nudo en la garganta y entre lagrimas. La reacción que muestra en el video es totalmente fuerte. Es un lado que muchas personas no conocemos, sí, nos enteramos de lo que acontece a la familia Rivera pero no sabemos como es que se siente exactamente cada miembro de la dinastía por lo que resulta algo impactante el conocer la situación de Rosie y ver como es que le ha afectado todas las problemáticas provocadas por sus sobrinos. Archivado como: Mayeli Alonso declaraciones Rivera.

A pesar de todo, agradece a quienes aún creen en ella “Gracias por los que sí creen en mí”, palabras que dice la hermana menor de Jenni Rivera mientras coloca su mano en el pecho, señal de que lo dice lo más sincera posible, sin dudas se ve bastante afectada por todo lo que ha estado pasando en su vida desde que se le tacho como una ‘ratera’. Inclusive mencionó que muchas personas que la llegan a ver en la calle se detienen para únicamente preguntarle si realmente lo hizo, cosa que la hace sentir fatal según menciona en el video. Una de las personas que se encuentra reunida con los demás miembros de la familia Rivera realizó comentarios para Rosie. Archivado como: Mayeli Alonso declaraciones Rivera.

Con el corazón destrozado la hermana menor de Jenni Rivera confiesa ser atacada por personas Luego de haber comentado el cómo se siente respecto a su familia, también compartió el cómo ha sido atacada en las calles por las personas que la llegan a reconocer, la única razón por la que se detienen a preguntarle por qué le hizo eso a su hermana, que si tanta falta le hace el dinero se ponga a trabajar, entre tantas cosas más. En el video se ve sumamente afectada emocionalmente por los comentarios que recibe. Una voz masculina se percibe en el clip compartido en donde le menciona que no tiene por qué andar dando explicaciones a otras personas que no son de su familia y que no conocen exactamente la verdadera situación que atraviesan los Rivera, “dejando a un lado a las personas que creen en ti, no deben de andarte investigando ni preguntando”, es lo que menciona la voz de un hombre en el video. Archivado como: Mayeli Alonso declaraciones Rivera.