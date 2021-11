Mediante el programa de El Gordo y La Flaca, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, se dio a conocer que una mujer de nombre Raquel le había interpuesto una demanda en contra de la ex de Lupillo, todo esto después de que asegurara que Mayeli la había golpeado cuando ella se encontraba haciéndole un masaje a su ex Jesús Mendoza:

“Fue un ataque de ella hacía mi” Mujer demanda por una fuerte suma de dinero a la ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, tras asegurar que le propinó una fuerte golpiza cuando ella se encontraba dándole un masaje al ex novio de la empresaria: “Ella me levantó por el cabello y me arrojó contra la pared”.

Tras esto, la mujer aseguró que después la empresaria estadounidense la ve y la comienza también a insultar: “Cuando ella me ve yo estaba ahí solamente parada y comienza a insultarme y a agredirme a mí también, Jesús le grita a Mayeli y le dice que por favor no me llamara así”.

“YO SOLAMENTE SENTÍ COMO ME AGARRÓ DEL CABELLO” ASEGURA LA MUJER TRAS INTERPONER UNA DEMANDA EN CONTRA DE MAYELI ALONSO

“Yo no sé si ella se brincó por arriba, o por los lados, yo no vi, yo solamente sentí que me agarró de la parte del cabello y me levantó, no se cuánto de alto, pero me levantó, no sé cuanto estuve colgada de esa manera, yo solo escuchaba como me insultaba, mientras que Jesús trataba de controlarla”.

La presunta agredida asegura que Jesús Mendoza trataba de controlar a Meyeli Alonso, y le imploraba que por favor la soltara: “Yo nada más escuchaba a Jesús que le imploraba que me soltara, le decía ‘suéltala a ella no, por favor a ella no, y la mencionaba por su nombre, Mayeli suéltala por favor, a ella no”.