El hermano de la cantante Jenni Rivera menciona que tiene en regla y guardados los documentos que avalan lo que se le ha pagado, la cantidad exacta que él ha recibido. “Mis sobrinos este incluso saben de las vacaciones, yo trabajé mucho, mucho, mucho. Rosie me decía ‘hermano necesitas descansar, necesitas unas vacaciones'”, comentó Juan.

“Es imposible de comprobar algo que no sucedió”, fueron unas de las palabras que Juan Rivera dijo en su vídeo con un rostro lleno de enojo, pues para él resulta algo totalmente ilógico que se le culpe de algo que en ningún momento pasó y aún peor que lo cataloguen como alguien que despilfarró dinero sin pruebas en su contra.

Reveló que Jenni Rivera dejó la misma cantidad monetaria o terrenal para todos sus hermanos e hijos, a nadie le dio más ni menos ‘ahora si que todos parejitos’, recalcó que otra cosa es que no hayan sabido como administrar el dinero o como aprovechar los bienes los demás, pero que gracias a Dios a él su dinero le rindió como debía de ser.

Juan Rivera desmiente sobrinos. Tras la gran revelación que realizó durante su vídeo el hermano de Jenni dijo que tiene esa cantidad de dinero por el gran trabajo que ha realizado con el sudor de su frente. “La disquera me dio a mi 300 mil dólares por dos artistas que les produje de línea y luego otros 100 por lo de el catálogo de distribución de línea”, dijo.

“Aquí se comprueban las cosas para que vean, no pude encontrar del 2013 pero me pagaban 685 dólares por quincena”, comentó, demostró un documento en donde se refleja la cantidad de 19 mil dólares, dinero que le fue pagado a Juan Rivera tras trabajar en la empresa.

En el vídeo el productor revela que no existe ningún documento que avale que hace falta una suma de dinero, lo que hace que las acusaciones hacia su persona sean completamente falsas, pues sin la existencia legal de un escrito que afirme que está faltando flujo es imposible culpar a alguien que no tuvo nada que ver con ese embrollo.

En su vídeo claramente Juan dice que él sabe que no tiene que demostrar las cantidades que le fueron pagadas mes con mes, pero lo hace para desmentir toda la polémica que sus sobrinos han desatado mediante los medios de comunicación, ya que al inicio de su live el hermano de la cantante mexicana dice que dos revistas filtraron unas notas que son falsas.

Juan lamentó que los problemas con sus sobrinos, por el manejo de la herencia de Jenni, continúen, pero aseguró que ni él, ni nadie de la familia Rivera, tienen de qué avergonzarse, pues han hecho exactamente y más, de lo que la cantante dejó estipulado, no le han fallado, han tenido errores, sí, pero han cumplido, que es lo más importante.

De esta manera fue que Johnny culpó a su tío del dinero faltante

El hijo de La Diva de la banda destacó hace unos días a un portal de Internet que la ausencia de nuevo material de la cantante se debe a su tío. Según lo recordado por Juan Rivera, se le señaló de haberse quedado un dinero perteneciente a la realización de las obras póstumas de Jenni Rivera.

El hermano de Jenni rescató que pedirá revisar todos los puntos de los cuales se le señaló en la auditoria: “Voy a pedir como empleado de la empresa que se me entreguen todos los números de lo que se me ha pagado a mí. También tengo la lista de todos los proyectos que hizo y que jamás se me han pagado” todo de acuerdo con la agencia EFE. Archivado como: Juan Rivera desmiente sobrinos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JUAN RIVERA SOBRE EL DINERO.