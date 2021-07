Malas noticias en el medio artístico de México

Después de sufrir aparatoso accidente, piden donadores de sangre para el actor Mauricio Herrera

El año pasado estuvo internado en el hospital tras haberse contagiado de coronavirus Solicitan apoyo. Después de sufrir aparatoso accidente en el baño de su casa, el reconocido actor mexicano Mauricio Herrera será sometido a una cirugía de cadera, motivio por el cual sus seres queridos piden donadores de sangre a través de redes sociales. En la cuenta de Instagram de Chica picosa se compartió una imagen del también director de teatro que dice lo siguiente: “Para su operación de cadera Mauricio Herrera necesita sangre tipo O negativo. Favor de contactar a Laura Ramos al 5515040895″. Piden donadores de sangre para el actor mexicano Mauricio Herrera Según reportó El Universal, el actor mexicano, quien en marzo pasado cumplió 87 años de edad, sufrió una caída en el baño de su casa: “El baño tiene dos escalones y me levanté muy seguro, iba yo caminando, subí el primer escalón y en el segundo perdí el equilibrio y me fui para atrás, y me giré para no pegarme en la cadera, porque tengo la cadera mal”. Con esa maniobra, Mauricio Herrera disminuyó la gravedad del accidente, aunque no pudo evitar la lesión y visitar el quirófano. Originalmente, se sometería a esta operación en agosto del año pasado, pero no pudo hacerlo por falta de donadores de sangre.

Mauricio Herrera estuvo internado en el hospital por Covid-19 Una de las personas que reaccionaron a esta publicación fue el comediante mexicano Polo Polo, de larga ausencia en los escenarios, quien a través de su cuenta oficial de Twitter solicitó ayuda para su colega, el reconocido actor mexicano Mauricio Herrera. El año pasado, el también director de teatro estuvo internado en el hospital luego de haberse contagiado de Covid-19. Su hijo, Claudio Herrera, comentó en esa ocasión que su padre estaba recibiendo tratamiento y había que esperar a ver cómo funcionaba: “Pero él está de buen ánimo y de buen humor. Hay comunicación con el doctor que los está tratando y afortunadamente hemos podido estar en contacto con él, sabemos cómo está, cómo se siente”.

Mauricio Herrera rompe el silencio Mauricio Herrera rompió el silencio luego de que confirmara que tanto él como su esposa se encontraban contagiados de Covid-19. Desde el hospital, el actor y comediante mexicano confesó en entrevista para el programa Sale el Sol cómo pudo contagiarse de Covid-19: “Fue un descuido de alguien, mira que te llevan el periódico, no tuvieron la (precaución), hay que limpiarlo, el periódico es muy peligroso, el dinero, hay que lavarlo y asolearlo”. Mientras su esposa Luhana Gardi se encuentra en casa recuperándose, Mauricio Herrera, fue internado en un hospital debido a las complicaciones en su salud, pero hasta este momento ha respondido muy bien a los cuidados médicos.

El actor mexicano tuvo “alta temperatura corporal” “Todo parece que va bien, y esperemos que no pase a mayores… ellos (los médicos) son expertos y me están poniendo todo lo que existe para que se me desinflame un pulmón, ya desinflamado el pulmón puedo seguir respirando, que el problema de aquí es que llegue un momento en que ya no respires”. Finalmente, Mauricio Herrera declaró que el único padecimiento que tuvo fue alta temperatura corporal, pues incluso sus niveles de glucosa en la sangre han estado controlados pese a la enfermedad, por lo que espera abandonar el hospital tras la desinflamación de su pulmón.

“Gracias a Dios pudo ser atendido” Seguidores del canal de YouTube del programa Sale el sol no dejaron escapar la oportunidad para externar sus puntos de vista luego de que el actor y comediante mexicano Mauricio Herrera revelara, desde el hospital en que está siendo atendido, cómo pudo contagiarse de coronavirus. “Gracias a Dios pudo ser atendido y tener la posibilidad de llegar a tiempo y el dinero… pero la gente que no tiene dinero para comprar lo que piden, es muy caro, amigos”, “Ya se va a morir y no del Covid (coronavirus), sino de viejo”.

Bromean con Mauricio Herrera Por otro lado, una persona hizo el siguiente comentario que no tardó en ser respondido: “Odio cuando la gente dice ‘calentura’ en vez de ‘tengo temperatura’. Lo sé, no tiene nada de malo, solo es cosa mía”: “De hecho es calentura la palabra correcta, calentura y fiebre, que los maniacos lo usen por cochinos al decir calentura es otra cosa”. “La fiebre, conocida a veces como temperatura o calentura, que es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. A pesar de la gravedad del asunto, una persona no pasó por alto el comentario de Mauricio Herrera sobre el hecho de que hay que lavar el dinero y asolearlo: “¡Pero es delito lavar dinero! Jejeje” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“El comediante más fino de México” Nacido el 23 de marzo de 1934 en el estado de Veracruz, en México, el actor mexicano Mauricio Herrera asegura ser “el comediante más fino de México” en su cuenta oficial de Twitter, donde tiene constante actividad e interacción con sus seguidores. En su publicación más reciente, con fecha del 24 de junio, retwitteó la publicación de su esposa, Luhana Gardi: “Cuando la nada nos atrapa” ya está a la venta en @solosanborns @libreriaporrua @LibreriasGandhi @elsotanolibros y muchas más…. Cuando sientes que el vacío existencial te agarra como camisa de fuerza, cuando sientes ansiedad y no sabes qué camino es el tuyo, este libro es para ti”.

Mauricio Herrera también escribe libros Llama la atención que Mauricio Herrera, quien pide donadores de sangre tras sufrir aparatoso accidente, comparta más publicaciones de otras personas que las propias, pero este caso valía la pena porque se trataba de una buena noticia para sus fans. “La felicidad que se siente el ver tu libro a la venta es inenarrable, pero que lo compren es indescriptible “Sé grande, no viejo” @solosanborns @LibreriasGandhi @libreriaporrua @elsotanolibros y muchas más”. Las felicitaciones no tardarían en llegar.

De luto “Hoy recuerdo con todo mi amor, mi memoria, mis años mozos… tantas historias, anécdotas, amores y desamores. Tanta vida!!! A mi adorado hermano Pepe Toño. Te fuiste, pero existes en mis sueños y memoria, en mis pláticas y en todo aquello donde te encuentro que te hacía feliz!!!”, expresó el actor mexicano el pasado 13 de junio. Mauricio Herrera inició su carrera en 1964 con la película En la mitad del muro. Después seguirían En busca de un muro, La palomilla al rescate, Vacaciones misteriosas y Que vivan los muertos. En televisión, ha participado en más de 25 proyectos, desde telenovelas y programas de comedia hasta shows matutinos y series.