“Hoy es un día muy feliz y de agradecimiento a Dios por el amor y misericordia que tiene con mi esposa, con nuestro hijo, conmigo principalmente con mi esposa que la ha pasado muy mal, la vida te da enseñanzas cómo está que en un abrir y cerrar de ojos tu vida puede cambiar, yo pensé cuando ocurrió el accidente que sería el fin y que no volvería a ver a mi esposa que no conocería a nuestro hijo, que no vería más a la familia a mis padres y todos Los que nos quieren”, comenzó diciendo.

Emir Pabón salud esposa: Buenas noticias

“Hoy que agarro la mano de mi esposa y veo el milagro de Dios siento mucho sentimiento y a la ves felicidad por que estoy casado con la mujer indicada, la mujer que Dios me puso en mi camino para ir de la mano toda la vida, es una guerrera y nuestro bebé también, nos propondremos en no perder el tiempo jamás por que el tiempo ya no regresa y lo más importante y hermoso es simplemente vivir cada segundo cada instante hoy por que mañana no sabemos que ocurra”, continuo con su mensaje Emir.

“El poder salir de terapia intensiva de ver a mi esposa triunfante de la operación después de todo lo que nos decían los doctores que podría complicarse la operación, simplemente salgo con un agradecimiento a Dios infinitamente y a toda la gente que de corazón ha rezado por nosotros por que es un milagro de Dios y una segunda oportunidad muy grande de vida que le da a mi esposa @stefaniadearanda a nuestro hijo que viene en camino y a mi”.