Al momento del ataque el rapero manejaba una automóvil Toyota Camry y por increíble que parezca en el asiento delantero iba un bebé de un año, mientras que detrás como acompañantes iban una mujer y otro niño de 5 años de edad, en la información de The Sun no se identifica a la mujer ni a los menores de edad, lo único que se sabe es que festejaban el cumpleaños de uno de ellos.

El terrible ataque a balazos se suscitó cuando caía la noche y en un lugar público. El audio de la balacera quedó grabado en un video de una persona que iba en su automóvil que traía una cámara, sin embargo, no se ve el momento exacto de la agresión, pero causó temor entre la población que se encontraba en esa zona a esa hora.

Las tragedias no paran para los artistas y este sábado se anuncian que matan a balazos a rapero Shandler Beaubien, mejor conocido como Wavy Navy Pooh mientras conducía su automóvil en Miami, justamente frente a dos niños -uno de ellos un bebé de 1 año de edad y el otro de 5 años de edad- de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de The Sun , Local 10, El Diario Las Américas identifica a los menores como sus hijos.

Por lo pronto, el lugar de pruebas Covid que se encuentra en el zoológico de Miami fue cerrado hasta nuevo aviso, que podría ser este mismo sábado, dependiendo de las condiciones de seguridad que se brinden para la población que acude estos días en que ha repuntado el número de casos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Archivado como: Matan rapero frente niños

Aunque no se menciono sobre alguna detención, las autoridades ya trabajan en la investigación del caso y han lanzado una petición a la sociedad, piden dar información sobre todo lo que sean del suceso, puede ser de manera anónima y se protegerá la identidad de aquellas personas que decidan acudir a la policía para ayudar en el caso.

La estrella de rap tenía 28 años de edad cumplidos. Hasta el día de su muerte la estrella de la música sumaba 68 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En el 2020 lanzo su álbum debut de Wavy Navy Pooh MIAMI (Murder Is A Major Issue) y tuvo un gran éxito, apenas comenzaba a despegar su carrera musical.

Matan rapero frente niños: ¿QUÉ PLANES TENÍA EN EL FUTURO?

Pero la muerte del cantante creó más conmoción entre los seguidores, pues no hace mucho reveló todos los planes que tenía para su vida personas y su carrera artística. En una entrevista que replicó The Sun dijo: “El hip hop me inspiró porque siempre vi una salida de la nada para gente como yo”, dijo el rapero sobre la canción, según el sitio web del sello.

Y agregó: “Quiero ser una leyenda cuando todo esté dicho y hecho. Quiero que el mundo conozca el otro lado de Miami”. Ahora sus fans, familia y amigos lloran su partida, pero en las redes sociales circulan cientos de mensajes de despedida en honor a una estrella que apenas comenzaba su carrera artística.