Desgarradora escena. Tres personas fueron asesinadas, entre ellas un niño, en un ataque a puñaladas en un apartamento en Kentucky, mientras que otra persona resultó herida, según informaron las autoridades policiales citadas por diversos medios de comunicación el lunes 10 de enero.

El diario The Sun reportó este lunes que la policía del condado de Boone, en Kentucky, atendió el reporte sobre un ataque a puñaladas ocurrido en una vivienda en Overland Ridge Drive poco después de las 9.00 de la noche, hora local, del domingo 9 de enero.

Policía halla aterradora escena tras un ataque a puñaladas

En el interior del apartamento, los funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Boone encontraron a dos niños y dos adultos con “múltiples heridas de arma blanca”. Entre los muertos había un niño. La policía aún no ha revelado la edad o el vínculo de los fallecidos, acotaron The Sun y WOWKTV.

No está claro si la víctima sobreviviente es un niño o un adulto, apuntó The Sun. Una persona fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati con heridas que no ponen en peligro su vida, detalló el reporte del mencionado periódico que citó a las autoridades policiales.