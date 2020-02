Matan a bebé de tres semanas de nacido de un balazo en la cabeza

Hombres armados obligaron a sus padres a permanecer

Grupo armado mató también a un hombre en un puesto de sushi

A días del asesinato de la niña Fátima ahora matan a bebé de tres semanas de nacido por un balazo en la cabeza, cuando sujetos armados obligaron a sus padres a permanecer en el lugar mientras asesinaban a un hombre en un puesto de sushi en Hermosillo, Sonora.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del domingo, en la colonia El Ranchito, al oriente de la capital del estado. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados bajaron de un vehículo blanco y al llegar una pareja al lugar, la obligaron a permanecer ahí mientras asesinaban a una persona; después, subieron al automóvil y antes de huir le dispararon a ambos.

El bebé fue alcanzado por una bala, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico. Aún con vida, lo trasladaron al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), donde minutos después falleció.

Ante esto la mamá del pequeño, identificada como Karina, compartió una dolorosa publicación en la que le pidió perdón a su bebé: “Te pido perdón, mi cielo, por traerte a un mundo tan mier..”.

“Tú no merecías esto, me dejas un gran dolor en el alma; no sé que haré sin ti, mi pequeñito, Mi Siquito. Te vuelvo a pedir perdón”.

La información de este hecho trágico de que matan a bebé de un balazo en Hermosillo, se comenzó a publicar en varios portales de medios de comunicación como El Universal.

La señora Teresa Escalante, abuela del menor, publicó la noche del domingo en Facebook, a las 20:17 horas, un mensaje sobre la situación de violencia en el país:

“¡Qué feo!, ahora escuchamos balazos y nos duele el estómago. Ahora sale el niño a la tienda y nos da miedo, ahora pasan carros diferentes y nos da pánico. Me dueles México, me dueles, barrio mío”.

Horas después escribió un segundo mensaje sobre el bebé que matan a balazo: “Hoy publiqué que me daba miedo ya vivir aquí, publiqué que nos dolía el estómago cuando veíamos carros extraños…

“Y hoy nos toca a nosotros, ¿por qué? Mi bebé de tres semanas de nacido fue balaceado. ¿Por qué? Esta vida es una mierda, ¿pero qué daño hacía este angelito?

“Nos lo arrebataron de la peor manera, ¡eso no se vale! Ustedes háganse mierda, pero dejen a la gente inocente vivir en paz! Mi bebé, mi Jesús Humbertito, descansa en paz”.